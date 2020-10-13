В Польше обезвреживают самую огромную бомбу времен Второй Мировой, найденную на территории страны

ВМС Польши обезвреживают огромную бомбу Tallboy, весом в 5 с половиной тонн, найденную в Пястовском канале, соединяющем Балтийское море и реку Одер. Это самая большая бомба, найденная на территории страны. Об этом пишет TVN24.

Бомба Tallboy, прозванная "землетрясение", использовалась Королевскими военно-воздушными силами (RAF) Великобритании и была сброшена ВВС в 1945 году при атаке немецкого крейсера Lutzow.

Подводные съемки на дне Пястовского канала

Бомбу нашли вблизи города-порта Свиноуйсьце, до 1945 года он носил название Свинемюнде ("Устье реки Свины") и имел стратегическое значение, здесь размещался порт Кригсмарине (военно-морских сил в эпоху Третьего рейха). 12 марта 1945 года он подвергся массированной бомбардировке союзников, более половины города было разрушено, погибло около 23 тысяч человек.

Бомбу весом в пять с половиной тонн нашли случайно, она содержит две с половиной тонны взрывчатки и могла сдетонировать в любой момент. Операция по ее обезвреживанию заняла пять дней. Водолазы-саперы зафиксировали бомбу на дне канала, и уничтожили часть взрывчатого вещества. "Мы откопали движущуюся часть бомбы, среднюю часть бомбы оставили, как планировалось, чтобы обломки вокруг нее удерживали бомбу в фиксированном месте, чтобы она не двигалась и не сработали взрыватели", - сообщил Михал Йодлоски из 12-й эскадрильи саперов 8-й флотилии береговой охраны. Полное уничтожение Tallboy назначено на вечер 13 октября.

Военные на Пястовском канале/Фото: TVN24

Движение по каналу полностью прекратили, также эвакуировали 750 местных жителей с островов Карсибор и Огница.