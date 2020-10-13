Кайл Барджесс до сих пор не может поверить, что выжил после встречи с хищником и больше не планирует продолжать пробежки по парку.

Житель штата Юта (США) пережил не самые приятные минуты своей жизни, когда столкнулся на пробежке в парке с агрессивной пумой. Все произошедшее ему удалось заснять на видео.

Об этом пишет Deseret News.

В выходной день 26-летний Кайл Барджесс отправился на пробежку в парк Слейт Каньон и заметил на дороге маленьких зверят. Решив, что это детеныши рыси, которых он там встречал раньше, американец начал снимать их на телефон. Но спустя несколько секунд на дорогу выскочила пума, и Барджесс понял, чьи это детеныши, и что у него большие проблемы.

Кайл начал отступать спиной вперед, не выключая камеру телефона, и умоляя пуму уйти к своим детям, произнося при этом поток нецензурной лексики.

Он даже пытался рычать на пуму, чтобы отпугнуть ее.

Но животное не прекращало преследования. Пума шипела, рычала и демонстрировала, что готова напасть.

Барджесс не замолкал ни на секунду, и даже начал называть пуму "чуваком".

"Нет! "Уходи! Я большой и страшный!", – повторял он.

Но пума не отступала.

Каждый раз, когда он отрывал от нее глаза или пытался наклониться, чтобы взять и бросить в нее камень, пума с шипением готовилась к прыжку. Ее мощные задние лапы поднимали пыль и гравий.

"Где же мое ружье", – говорил в отчаянии Барджесс.

Наконец, ему удалось поднял камень и бросить в хищника. Пума убежала.

После этого ему предстояло вернуться на то место, где он встретил пуму, иначе бы пришлось идти в обход 11 километров. Он подождал полчаса, взял палку с камнем и пошел. Барджесс встретил по дороге других гуляющих и спросил у них, не видели ли они пуму. Они не поверили ему и подняли его на смех.

Барджесс до сих пор не может до конца поверить, что выжил и не планирует возобновлять пробежки в парке.

Напомним, в Канаде мать спасла своего 7-летнего сына, которого пыталась утащить пума с заднего двора дома.