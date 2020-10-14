Война выходит на новый уровень: ВС Азербайджана впервые нанесли удар по территории Армении
Минобороны Армении заявляет, что оставляет за собой право нанесения ответных ударов по военным объектам на территории Азербайджана.
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.
В Баку утверждают, что утром 14 октября было зафиксировано размещение комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении.
"Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя "точным упреждающим ударом", отметили в Минобороны.
В свою очередь в Минобороны Армении сообщают, что Азербайджан нанес удары по военной технике, которая использовалась в ходе боевого дежурства, исходя из предположения, что она якобы готова к использованию против населенных пунктов. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление Минобороны Армении.
"Это утверждение Минобороны Азербайджана не может иметь под собой каких-либо оснований", – говорится в заявлении.
Минобороны Армении также заявляет, что оставляет за собой право нанесения ответных ударов по военным объектам непосредственно на территории Азербайджана.
В результате удара жертв и раненых нет.
Стоит отметить, что неделю назад президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне, но эти обязательства не распространяются на Карабах.
Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана опубликовала в Twitter статистику преступлений, совершенных Вооруженными Силами Армении против населения Азербайджана за первые две недели военного конфликта в Нагорном Карабахе, с 27 сентября по 11 октября. Из публикации следует, что из-за действий войск Армении погиб 41 мирный житель.