Минобороны Армении заявляет, что оставляет за собой право нанесения ответных ударов по военным объектам на территории Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

В Баку утверждают, что утром 14 октября было зафиксировано размещение комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении.

"Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя "точным упреждающим ударом", отметили в Минобороны.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщают, что Азербайджан нанес удары по военной технике, которая использовалась в ходе боевого дежурства, исходя из предположения, что она якобы готова к использованию против населенных пунктов. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление Минобороны Армении.

"Это утверждение Минобороны Азербайджана не может иметь под собой каких-либо оснований", – говорится в заявлении.

Минобороны Армении также заявляет, что оставляет за собой право нанесения ответных ударов по военным объектам непосредственно на территории Азербайджана.

В результате удара жертв и раненых нет.

Стоит отметить, что неделю назад президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне, но эти обязательства не распространяются на Карабах.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана опубликовала в Twitter статистику преступлений, совершенных Вооруженными Силами Армении против населения Азербайджана за первые две недели военного конфликта в Нагорном Карабахе, с 27 сентября по 11 октября. Из публикации следует, что из-за действий войск Армении погиб 41 мирный житель.