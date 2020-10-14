ЕС утвердил санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 фирма

Глава российского МИД пригрозил зеркальным ответом на санкции за оппозиционера.

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Ограничения коснуться нескольких физических лиц и одной фирмы.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, которые ответственны за отравление Навального", – отметил Йозвяк.

Он также добавил, что решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС в четверг, 15 октября.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит зеркально на санкции по "делу Навального", передает "Интерфакс".

"Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика", – сказал Лавров.

Ранее официальный Берлин призвал Россию предоставить точную информацию о причинах отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Иначе будут введены санкции.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

Навальный призвал ООН взять на себя расследование дела по факту его отравления.