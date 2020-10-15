Молодежь и здоровые люди могут не получить вакцину от COVID-19 до 2022 года, - ВОЗ

Главный ученый Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила, что первые вакцины от COVID-19 будут в ограниченном количестве, потому их нужно будет использовать расчетливо. По ее словам, здоровым людям и молодежи, возможно, придется подождать препарата до 2022 года, передает The Guardian.

"Большинство людей согласны с тем, что все начинается с медицинских и передовых рабочих, но даже здесь необходимо определить, кто из них подвержен наибольшему риску. Затем вакцина достанется пожилым людям и так далее", - сказала Сваминатан.

Она надеется, что к 2021 году будет хотя бы одна эффективная вакцина от коронавируса. Две вакцины-кандидаты, испытанные Johnson & Johnson и AstraZeneca в США, не были одобрены по соображениям безопасности.

"Будет выпущено много рекомендаций, но я думаю, что среднему человеку, здоровому молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину", - поделилась Сваминатан.

Также она подчеркнула, что не стоит расслабляться из-за уменьшения смертности из-за коронавируса, поскольку с ростом количества инфицированных возрастет и количество летальных исходов.

Напомним, по состоянию на 15 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 062 человека (сутками ранее – 5 590).