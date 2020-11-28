США разместили авианосец USS Nimitz в Персидском заливе, – Reuters

По словам представителя ВМС США, размещение авианосной ударной группы в регионе не связано ни с какими угрозами.

США направили авианосец USS Nimitz и его ударную группу в Персидский залив. Согласно заявлениям представителей ВМС США, решение о возвращении авианосца в регион было принято еще до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло под Тегераном, в пятницу, 27 ноября.

Об этом передает Reuters.

Как объяснила пресс-секретарь 5 флота ВМС США Ребекка Ребарич, приход авианосца в Персидский залив не связан ни с какими угрозами. Его миссия – обеспечение вывода американских войск из Ирака и Афганистана.

"Не было никаких конкретных угроз, которые стали причиной возвращение ударной группы авианосца Nimitz", – заявила Ребарич.

Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в убийстве Мохсена Фахризаде "американское командование", заявив, что в произошедшем "ясно прослеживается преступная рука Америки. Он добавил, что "Армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам".

"Эта акция (направление USS Nimitz в Персидский залив) гарантирует, что у нас будет достаточный потенциал для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника от действий против наших войск во время их сокращения", – сказала Ребекка Ребарич.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, в случае угрозы американским военнослужащим.