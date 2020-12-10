Страны ЕС договорились пролить санкции против России за Крым и Донбасс

Чтобы набрать юридическую силу, данное постановление еще должен принять Совет ЕС. Времени на это осталось – полтора месяца.

Главы 27 государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе дали свое политическое согласие на продление экономических санкций против России.

Об этом в четверг, 10 декабря сообщил у себя в Twitter пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс. "Есть соглашение о продлении санкций против России" – написал Лейтс.

Как сообщает российский "РБК", озвученная договоренность о продлении санкций против РФ является политическим решением. Для того, чтобы набрать юридическую силу, данное постановление должен принять Совет ЕС, состоящий из министров – представителей стран-участниц, а само продление экономических ограничений вступит в силу после опубликования соответствующего законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза.

В предыдущий раз Европейский Союз продлил санкции еще на шесть месяцев 29 июня, обосновав этот шаг тем, что в мирном процессе на востоке Украины по-прежнему не наблюдается прогресса. Тогда ограничительные меры были продлены до 31 января 2021 года: срок их действия скоро приближается к концу, в связи с чем и было предпринято данное обсуждение на саммите.

Решение о продлении санкций против РФ Евросоюз принимает каждые полгода начиная с 2014-го, когда те были введены. Таким образом, новое продление пакета ограничительных мер будет уже 14-ым. Напомним, поводом для ограничений стали вооруженные действия на востоке Украины и аннексия Россией Крыма. Санкции касаются некоторых российских банков и госкомпаний, запрещают импорт и экспорт военной техники и товаров двойного назначения, а также ограничивают доступ РФ к ряду технологий, в том числе в нефтяной отрасли.