У части тестирующих вакцину от COVID-19 в Австралии обнаружили ВИЧ

Австралийский университет Квинсленда в партнерстве с компанией CSL Limited отменил испытания вакцины от коронавируса из-за позитивного тест на ВИЧ.

Вакцина австралийских ученых была одной из 4 потенциальных препаратов против коронавируса, сообщает "Голос Америки".

Препарат использовал небольшой компонент из ВИЧ, чтобы стабилизировать вакцину. Он должен был помогать распознавать и нейтрализовывать клетки COVID-19. Однако все исследования решено прекратить из-за ложноположительного результата (когда у человека не инфицированного ВИЧ выявляют позитивный тест) теста на ВИЧ у нескольких участников эксперимента.

"Ни на каком этапе мы не верили, что все четыре вакцины пройдут через этот процесс. Если бы это произошло, то это бы стало экстраординарным событием. …Исходя из этого, вакцина Университета Квинсленд не сможет участвовать в планах по вакцинации населения Австралии", — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Разработка находилась на первом этапе испытаний, к которому было привлечено 216 человек, последующие этапы также отменены. В связи с этим государство планирует закупать больше зарубежных вакцин.

Напомним, что глава комитета Верховной рады по здравоохранению Михаил Радуцкий заявил, что Украина может получить вакцину COVAX уже в начале марта

Ранее также сообщалось, что Австралия продлила санкции против Россию за агрессию в Украине на 3 года.