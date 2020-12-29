"Стратосферные крепости" В-52Н вылетели из США в направлении Аравийского полуострова - СМИ

В Южном военном округе утверждают, что запланирован демонстрационный полет В-52Н в сторону Индийского океана.

Российский телеграм-канал "Оперативная линия" сообщил, что несколько часов назад не менее трех Стратофортрессов ("стратосферных крепости") B-52H якобы покинули американскую авиабазу AFB и летят в сторону Аравийского полуострова. Это должно быть уже третье посещение бомбардировщиками воздушного пространства над полуостровом с 21 ноября.

В Южном военном округе России авторам канала сообщили, что на 30 декабря 2020 года планируется демонстрационный полет этих американских "стратосферных крепостей" в Индийский океан, вероятно — к месту нахождения авианосца USS Nimitz (CVN-68) и амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США под предводительством USS Makin Island (LHD-8).

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Ранее на этом же канале не исключали "апокалиптического" развития событий 30 декабря. Сообщалось, что в первой половине суток Стратофортрессы В-52Н и боевые корабли 5-го флота ВМС США могут нанести по военной инфраструктуре Ирана ракетный удар. По их информации, В-52Н в район Персидского залива должны были переправить якобы с полным боекомплектом оружия для подобной операции.

"Оперативная линия" информировала, что в районе Персидского залива находятся минимум два ракетных эсминца ВМС США USS Winston S. Churchill (DDG-81) и USS John Paul Jones (DDG-53), а также подводный атомоход USS Georgia (SSGN-729). В том районе должны находиться и два ракетных крейсера USS Port Royal (CG 73) и USS Philippine Sea (CG 58).

Один из пользователей сайта "Lost Armor" добавил, что в Персидский залив приплыла израильская военная подлодка, вооруженная "крылатыми ракетами". Он написал, что в течение нескольких ночей по 6-7 заправщиков поднимаются в воздух над Ираком.

На текущий момент прогнозируется несколько вариантов дальнейшего развития событий в регионе:

1) США совершат удар по иранским ополченцам на территории Ирака;

2) США ударят непосредственно по Ирану;

3) никаких обострений не будет, В-52Н летят в сторону Аравийского полуострова для демонстрационного полета.

Примечательно, что 8 декабря агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах сообщило, что Вашингтон ожидал атак со стороны Ирана, которые могут произойти на фоне вывода американских войск из Ирака и Афганистана. Опасения американцев по поводу возможного нападения иранских войск усилились на фоне убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, работавшего над ядерной программой Ирана.

11 декабря AP сообщило, что из военной базы США на Ближнем Востоке вылетели два В-52Н. По мнению сотрудников агентства, их целью было "явное устрашение Ирана". А Politico со ссылкой на источник рассказало, что американских военных в регионе привели в боевую готовность. Командование было обеспокоено возможными нападениями со стороны иранских ополченцев на территории Ирака.

Напомним, издание The New York Times сообщало, что после выборов в США пока еще действующий глава Белого дома Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана, однако ближайшие советники убедили президента в нецелесообразности такого шага. А издание Axios рассказывало, что израильские чиновники готовились к возможному удару США по Ирану до конца каденции Трампа.