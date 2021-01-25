США выпустит новую 20-долларовую купюру с темнокожей Харриет Табманк

Новое министерство финансов США возобновило планы эпохи Барака Обамы поместить портрет рожденной в рабстве афроамериканки на банкноту в 20$.

Министерство финансов США возобновило свои усилия по включению на лицевую сторону 20-долларовой купюры аболиционистки Харриет Табман – беглой рабыни, которая всю жизнь боролась против рабства, а также за проведение социальных реформ в Соединенных Штатах Америки.

Об этом в понедельник, 25 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает "Reuters".

В частности, администрация нового президента Джо Байдена вернула в повестку дня вопрос о замене портрета седьмого президента США Эндрю Джексона на купюре в $20, который был отложен на время президентского срока Дональда Трампа.

"Изначально измененный законопроект должен был быть обнародован в прошлом году, но эти усилия были остановлены Министерством финансов после того, как бывший президент Дональд Трамп назвал их примером игры в "чистую политическую корректность", – сообщает информагентство. Как сообщается в материале, Трамп предположил, что "Табман больше подходит для двухдолларовой купюры", однако эта его инициатива не получила широкого распространения.

Изначально новый дизайн купюры должен был быть представлен в 2020 году к 100-летию 19-й поправки, дающей женщинам право голоса, однако тогдашний министр финансов Стивен Мнучин объявил, что реализацию инициативы отложат до 2028 года. Как отметил Мнучин в мае 2019 года, он "сосредоточился на переработке банкнот для решения проблем с подделкой, а не на внесении каких-либо изменений в их изображения".

"Женщины не изображались на американских банкнотах со времен бывшей первой леди Марты Вашингтон, которая была изображена на серебряном сертификате на 1 доллар с 1891 по 1896 год, и индейской женщины Покахонтас, которая была включена в групповое изображение на 20-долларовой банкноте с 1865 по 1869 год", – отмечает "Reuters".

В то же время, женщины часто изображались на монетах, в том числе переводчица из числа коренных американцев Сакагавеа, суфражистка Сьюзен Энтони, а также писательница и активистка Хелен Келлер.

Как пишет издание Табман, которая родилась в рабстве в марте 1822 года и выросла на плантации в Мэриленде, сбежала оттуда в 20 с небольшим лет, чтобы затем многократно возвращаться на юг и помогать сотням рабов обрести свободу. А вот изображенного на банкноте Эндрю Джексона неоднократно критиковали за владение рабами и негуманное обращение с американскими индейцами.

Напомним, на днях стало известно, какими будут первые указы Джо Байдена на посту президента. Так, одним из первых своих решений Байден намерен вернуть США в Парижское климатическое соглашение, из которого вывел страну Дональд Трамп, а также остановить строительство стены на границе с Мексикой, начатое администрацией экс-президента.