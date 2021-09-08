Интимные снимки и фото с работы: за какие сэлфи в России можно попасть в тюрьму

Интимные фото, кадры из армии на фоне БТР и забавные селфи полицейских в России могут оказаться нарушением закона.

Российский юрист Елена Хомякова рассказала о некоторых категориях фото, за публикацию которых можно понести административную и даже уголовную ответственность. Об этом сообщает Москва 24.

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Пользователи социальных сетей и мессенджеров часто размещают фото различных событий своей жизни и делятся ими с родными и знакомыми. Однако обнародование некоторых снимков может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования, а работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности.

"Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!",- объясняет Хомякова

Юрист добавила, что запрещено выкладывать в соцсети фото и видео материалы с призывами к терроризму, массовым беспорядкам, употребления запрещенных веществ. В список запретных публикаций попадают материалы, порочащие облик органов власти и содержащие сведения о государственной тайне. Также запрещены материалы с посторонними людьми (без их согласия) и порнография, в особенности с несовершеннолетними.

В качестве примера юрист привела судебную историю о том, как за публикацию в Instagram уволили со службы работника правоохранительных органов. На фото он распивал алкогольные напитки со своими воспитанниками. Еще одна история была связана с увольнением медсестры, которая разместила в соцсети фото с названием "Рабочая обстановка", на котором видно палату с пациентами. Ее уволили за раскрытие врачебной тайны и незаконной публикации чужих фото.

Хомякова рассказала и об исключениях из общих правил, а именно разрешены публикации в соцсетях снимков из общественных мест. Также разрешается выкладывать фото без согласия, если владелец изображения позировал за деньги. Фото и видео эротического и даже порнографического содержания можно публиковать в тех случаях, когда они представляют собой художественную или научную ценность и имеют сюжет (для определения чего назначается искусствоведческая экспертиза). Однако участие несовершеннолетних в этих случаях категорически запрещено.

Ранее мы сообщали о том, что в России запретили военнослужащим выкладывать в интернет фото и видео материалы с информацией о себе и сослуживцах, так как это может представлять интерес для иностранных спецслужб и террористов.