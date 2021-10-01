Чиновники из Папуа-Новой Гвинеи закупили автопарк Maserati на $6 млн — но в стране не оказалось пригодных дорог

Покупка вызвала широкий общественный резонанс, так как населению страны недоступны даже базовые общественные блага — будь то качественные дороги или медицинское обслуживание.

Правительство Папуа — Новой Гвинеи в 2018 году приобрело автомобили Maserati, чтобы развозить зарубежных гостей во время экономического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Post Courier. И вот теперь этот роскошный автопарк продают по сниженной цене.

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Министр финансов Джон Пундари признал, что покупка была "чудовищной ошибкой", сейчас эти машины решили продать по скидке, примерно в $114 тыс. за штуку. В 2018-м за один Maserati заплатили примерно $142 тыс., в общей сложности потратив около $6 млн.

По словам бывшего премьер-министра Питера О"Нила, это было непредусмотрительно и автомобили не нужно было покупать вообще. "Если в стране нет дилеров Maserati, не стоило их и покупать", — объясняет госчиновник.

Эти машины заказали в Шри-Ланке и доставили чартерным рейсом на реактивном лайнере, что у общественности вызвало вопросы.

Джастин Ткаченко (Justin Tkatchenko), бывший министр АТЭС, пытался всех успокоить, говоря, что автомобили будут распроданы очень быстро — разойдутся "как горячие пирожки". Но спустя три года удалось продать только три из них.

По словам Пола Бейкера, директора Института общественных отношений Новой Гвинеи, эта покупка продемонстрировала недальновидность и, вместе с тем, очевидную готовность растратить общественные средства в стране, где большинству населения недоступны даже базовые блага, такие как качественные дороги или медицинское обеспечение.

Бейкер выступал с резкой критикой и сомневался в том, что правительству удастся найти покупателей на эти машины после саммита АТЭС. В частности, отмечая, что Maserati непригодны для местных дорог, и что в стране нет сервисных центров, которые бы их обслуживали.

В 2019 году в стране были похищены 284 представительских автомобиля, которые выдали обслуживающему персоналу во время саммита АТЭС. У инцидента был социально-протестный подтекст. В конечном итоге часть машин вернули, но из-за общественного резонанса местные чиновники отказались на них ездить. Власти обещали продать машины на аукционе, а министр финансов и нынешний премьер показывал гараж с ними, объясняя, ни одна не пропала, и все в идеальном состоянии.

Ранее Фокус писал о том, что в охваченной переворотом Гвинее введен комендантский час. Президента страны захвачен. Лидеры мятежников заявляют, что парламент в стране распущен, границы закрыты, а основной закон временно не действует.