Вогнал в краску жену британского принца. Байден на саммите COP26 добавил "загрязнения" в атмосферу, - СМИ
Джо Байден во время саммита в Глазго "пустил ветер" и об этом не может забыть герцогиня Корнуолльская.
По словам Байдена, он стремится к сокращению выбросов в атмосферу, но президент США произвел немного собственного природного газа на саммите COP26, и это было достаточно громко, чтобы герцогиня Корнуолльская покраснела, сообщает dailymail.co.uk
Информированный источник издания сообщил, что Камилла была поражена, услышав, как Байден "пускает ветер", когда они вели светскую беседу на саммите по вопросам глобального изменения климата в Глазго.
"Это было долго и громко, и игнорировать это было невозможно", — говорит источник. "Камилла не перестает об этом говорить".
Президент США встретился с герцогиней во время приема в Художественной галерее Келвингроув, на котором присутствовали принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские и премьер Великобритании Борис Джонсон.
На COP26 Байден извинился за действия Трампа по выходу Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения и пообещал, что Америка выделит больше ресурсов на борьбу с изменением климата.
Во время саммита Байден призвал мировых лидеров сократить выбросы метана на 30 процентов к концу десятилетия. Но сам не удержался от этих самых выбросов.
Этим летом Джонсон похвалил Байдена за его усилия в борьбе с изменениями климата и назвал его действия "большим глотком свежего воздуха" по сравнению с его предшественником. Но с этим утверждением скорее всего не согласилась бы жена принца Чарльза, Камилла.