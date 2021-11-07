Вогнал в краску жену британского принца. Байден на саммите COP26 добавил "загрязнения" в атмосферу, - СМИ

Джо Байден во время саммита в Глазго "пустил ветер" и об этом не может забыть герцогиня Корнуолльская.

По словам Байдена, он стремится к сокращению выбросов в атмосферу, но президент США произвел немного собственного природного газа на саммите COP26, и это было достаточно громко, чтобы герцогиня Корнуолльская покраснела, сообщает dailymail.co.uk

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Информированный источник издания сообщил, что Камилла была поражена, услышав, как Байден "пускает ветер", когда они вели светскую беседу на саммите по вопросам глобального изменения климата в Глазго.

"Это было долго и громко, и игнорировать это было невозможно", — говорит источник. "Камилла не перестает об этом говорить".

Президент США встретился с герцогиней во время приема в Художественной галерее Келвингроув, на котором присутствовали принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские и премьер Великобритании Борис Джонсон.

На COP26 Байден извинился за действия Трампа по выходу Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения и пообещал, что Америка выделит больше ресурсов на борьбу с изменением климата.

Во время саммита Байден призвал мировых лидеров сократить выбросы метана на 30 процентов к концу десятилетия. Но сам не удержался от этих самых выбросов.

Этим летом Джонсон похвалил Байдена за его усилия в борьбе с изменениями климата и назвал его действия "большим глотком свежего воздуха" по сравнению с его предшественником. Но с этим утверждением скорее всего не согласилась бы жена принца Чарльза, Камилла.