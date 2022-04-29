Поздно пить "Боржоми". Компания останавливает заводы в Грузии из-за войны в Украине

Причиной сложившейся ситуации стали международные санкции, наложенные на собственника компании — основателя "Альфа-банка" Михаила Фридмана.

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После российского вторжения в Украину компания IDS Borjomi Georgia стала испытывать финансовые трудности, что 29 апреля привело к приостановке работы двух грузинских заводов предприятия. Об этом сообщает "Первый канал Грузии" со ссылкой на заявление компании.

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"Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами", — сказано в заявлении.

В компании надеются, что в ближайшее время ситуация улучшится, и заводы вернутся к работе.

Как пишут грузинские СМИ, профсоюз сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии распространил заявление, в котором отметил, что готов защищать каждого члена союза. Организация также обратилась за помощью к правительству Грузии, надеясь, что оно будет бороться за сохранение рабочих мест. В профсоюзе отмечают, что вода "Боржоми" является одним из символов Грузии, представляет страну всему миру и поэтому нуждается в защите.

Компания "IDS Borjomi Georgia", входит в состав "IDS Borjomi International", принадлежащую российской "Альфа-групп". Совладелец этой структуры Михаил Фридман после начала полномасштабной войны России против Украины попал под санкции Евросоюза, Великобритании и США.

Как писал Фокус, уже к началу марта миллиардер Фридман потерял $4 млрд. По данным Bloomberg, перед войной состояние Фридмана составляло около $14 млрд. Его состояние на бумаге составляло около $10 млрд, и он находился в странном положении олигарха, практически не имеющего наличных денег. Когда Великобритания последовала примеру ЕС и 15 марта ввела санкции против Фридмана, его последняя работающая банковская карта в Великобритании была заморожена. Фридман признался, что дела его ухудшаются и он совершенно не знает, что делать.

Также Фокус сообщал, что "Альфа-Банк" в Украине сменит подсанкционных российских акционеров. В марте пресс-служба "Альфа-Банка Украина" сообщила, что в рамках действующего законодательства банк готовит план смены подсанкционных акционеров (Михаил Фридман и Петр Авен) для снятия репутационных рисков и обеспечения стабильной работы банка в Украине.