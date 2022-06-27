Пошлины, уход из рынка золота и оборонка: лидеры G7 готовят для РФ новые санкции
Около 500 российских чиновников ждут визовые ограничения, под санкции попадут и крупные оборонные предприятия. В Белом доме прогнозируют, что инфляция в России вырастит более, чем на 20%.
Соединенные Штаты подготовили новые санкции против России за развязанную ей полномасштабную войну в Украине. Список ограничений опубликовала пресс-служба Белого дома.
Ограничения вводятся в координации со странами "Большой семерки" для дальнейшей изоляции России от мировой экономики, заявили в американской администрации.
"США объединили более 30 союзников и партнеров, чтобы возложить на Россию огромные расходы. Возглавляемая США коалиция продолжит усиливать давление на президента России Владимира Путина", – предупредили чиновники.
Экспорт США в Россию, в том числе важных технологий для ВС РФ, сократился на 97% за несколько месяцев. Импорт зарубежных товаров может упасть на 40%, ВВП будет стремительно падать, а инфляция вырастит более, чем на 20%, прогнозируют в Белом доме.
Санкции США за военные преступления РФ
Около 500 российских чиновников попадут под визовые ограничения за нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины.
Минфин и Госдепартамент США готовят санкции против действующих в Украине частных военных компаний, российских воинских частей, причастных к нарушению прав человека или международного гуманитарного права в Украине. Под ограничения попадут чиновники так называемых администраций во временно оккупированных населенных пунктах.
Нарушения прав человека включают военные преступления, незаконный захват власти и причастность к краже украинского зерна, отметил Белый дом.
Торговля, золото и военный сектор
Министерство торговли США ограничит доступ к американским товарам и технологиям (в том числе к полупроводникам) для компаний, которые поддерживают Россию. Госдеп и Минфин введут санкции против юрлиц и компаний, помогающим Кремлю обходить санкции.
Министерство финансов США выпустит постановление о запрете ввоза золота из РФ – это будет препятствовать участию страны-агрессора в рынке золота.
Страны G7 ограничат цепочки поставок в оборонном секторе РФ. Под санкции попадут крупные государственные оборонные предприятия, исследовательские организации, юридические и физические лица, связанных с военным сектором.
Вашингтон увеличит пошлины на более чем 570 категорий российских товаров стоимостью около $2,3 млрд. Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от пошлин для помощи Украине и оплаты ее военных расходов за счет России.
"Большая семерка" обязалась помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательство США в размере 7,5 млрд долларов в рамках недавно принятого второго дополнительного соглашения.
"Лидеры стран возьмут обязательство по долгосрочной финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины. Обязательства будет включать поддержание надежной военной готовности за счет отправки современных военных технологий и вооружений", – заключила администрация.
Напомним, что 27 июня РФ впервые за 100 лет вынуждена была объявить дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. На это повлияли западные санкции.
В Госдуме России надеются, что американский доллар будет ненужным при проведении транзакций, поскольку "газ продают уже за рубли".
Фокус ранее писал о новых санкциях Великобритании против России. Меры коснутся экспорта и передачи товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию.