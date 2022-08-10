В Черногории официанты носили одежду с символикой российских оккупантов

Украинские дипломаты уже потребовали от своих коллег в Черногории официальных разъяснений о том, что в стране легально работает заведение, поддерживающее российско-украинскую войну.

Официанты кафе "Руски Бар" в Подгорице (Черногория) носили на рабочей форме латинскую букву "Z" — символ российских оккупантов. Об этом сообщило посольство Украины в Черногории на официальной странице в Фейсбук.

"Посольство Украины в Черногории жестко и категорически осуждает поведение администрации кафе под названием "Русский Бар" в Подгорице, где официанты на рабочей одежде носят печально известную символику российской вооруженной агрессии против Украины — букву "Z", — говорится в официальном сообщении посольства.

Дипломаты также подчеркнули, что возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа.

Посольство уже направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

К слову, на странице в Фейсбуке представители украинского посольства в Черногории опубликовали фото из кафе "Руски Бар". На переднем плане там действительно стоит человек в форме официанта. На груди у него белыми нитками вышит символ "Z".

Кроме того, стены зала кафе украшены советскими плакатами, на одном из которых — маршал Жуков.

Напомним, что Черногория лишь недавно выразила свою официальную позицию по поводу войны в Украине, которую развязала Россия. До этого государство хранило нейтралитет.

Кроме того, в конце января 2022 года государственное СМИ Черногории обвинило Украину в нападении на позиции боевиков ОРДЛО. Черногорская телерадиокомпания написала, что США и другие страны НАТО подогревают напряжение в Украине, потому что поставляют оружие в страну.