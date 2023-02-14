"Все силили в унитаз": Россия потеряла газовый рынок Европы за один год, — СМИ

По информации журналистов, российский газовый монополист "Газпром" за один год сократил свои доходы от экспорта в Европу почти в два раза.

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Доходы Российской Федерации от продажи газа странам Европы в 2023 году могут рухнуть в два раза. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

Один из бывших менеджеров российской компании "Газпром" в интервью журналистам издания заявил, что "работу сотен людей, десятилетиями строивших систему экспорта, теперь слили в унитаз".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину экспорт газа в страны Европы значительно сократился. Хотя санкции запада не касались трубопроводного газа, Россия сама ограничила его поставки под надуманными предлогами.

В "Газпроме" сообщили, что в 2022 году экспортировали газа в страны Европе на уровне 100,9 млрд куб. м, на 45% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Падение экспорта газа продолжилось и в январе 2023 года, по оценкам журналистов, за прошлый месяц российский газовый монополист заработал на экспорте $3,4 млрд, в то же время как за аналогичный период 2022 года прибыль составила $6,3 млрд.

За прошлый год для России на газовом рынке Европы сократилась до 7,5%, хотя еще в 2021 году она была не менее 40%.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в январе 2023 года самыми крупными импортерами нефти из России стали Индия и Китай. По данным СМИ, с 1 по 15 января экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в Азию вырос на 27% в сравнении с тем же периодом декабря 2022 года.

Кроме того, 11 февраля издание Financial Times писало, что после резкого сокращения экспорта российского газа в ответ на военную агрессию Российской Федерации против Украины, Европа, вероятно, больше не вернется к закупкам энергоресурсов из РФ.