Президентская импровизация: Юн Сок Ель в Белом доме спел Джо Байден песню (видео)

Краткое выступление южнокорейского лидера а капелла вызвало бурный восторг гостей государственного ужина, а Джо Байден презентовал коллеге гитару, подписанную автором песни "American Pie" Доном Маклином.

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В Белом доме состоялась встреча президента Южной Кореи Юн Сок Йоль и американского лидера Джо Байдена. В конце встречи южнокорейский лидер по просьбе американского президента спел песню "American Pie". Видео импровизированного выступления выложил The Telegraph.

Ужин состоялся во время визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоль в Вашингтон.

"Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, American Pie ", — заявил Байден.

Юн Сок Йоль сказал, что любит эту песню еще со школы.

Краткое выступление южнокорейского лидера а капелла вызвало бурный восторг гостей государственного ужина. После этого Джо Байден представил коллеге гитару с автографом автора песни Доном Маклином.

На государственном ужине в Белом доме присутствовало две сотни гостей. 200 гостей.

Визит президента Южной Кореи состоялся на фоне опасений ядерного наращивания Северной Кореи.

Сеул подтвердил свое обязательство не создавать ядерное оружие и покупать его.

Впервые с 1991 года американские подлодки с баллистическим вооружением зайдут в порты Южной Кореи в знак поддержки перед угрозами Пхеньяна. По словам Джо Байдена, ядерное оружие США не будут размещать на территории Южной Кореи.

Кроме того, на совместной пресс-конференции лидеры Южной Кореи и США заявили о поддержке Украины. Джо Байден подчеркнул, что решительная поддержка Южной Кореи важна, поскольку дерзкое нарушение РФ международного права имеет значение для народов во всем мире, а не только в Европе.

Напомним, что США придадут Южной Корее центральную роль в стратегическом планировании использования ядерного оружия в конфликте с Северной Кореей. В то же время Сеул не будет пытаться создать собственный арсенал ядерного оружия.

Ранее президент южной Кореи сообщал, что его страна может предоставить оружие Украине в случае масштабного нападения на гражданских.