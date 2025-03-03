Фанат Трампа и бойфренд фанатки: кто такой Брайан Гленн, который допрашивал Зеленского о костюме

Брайан Гленн является "лицом" новостного интернет-канала и был одним из немногих журналистов, кого допустили на встречу президентов в Белый дом.

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На встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля в адрес Зеленского прозвучал вопрос о костюме. Упрек в том, что он недостаточно элегантно одет прозвучал от журналиста Брайана Гленна. Daily Mail выяснил, кто это журналист и почему его пустили в Овальный кабинет.

Момент, когда Брайан Гленн спросил Зеленского о костюме

"Почему вы не носите костюм? Вы занимаете самую высокую должность в правительстве этой страны и отказываетесь носить костюм. У вас есть костюм?" – спросил Гленн президента Украины.

Зеленский ответил Гленну на английском: "Я надену [костюм] после окончания войны. Может быть, такой, как у вас. Может быть, что-то получше. Может быть, что-то подешевле".

Но это не первый раз, когда Гленн подыгрывал президенту Дональду Трампу. Он является одним из самых его преданных фанатов.

55-летний Гленн утверждает, что "живет, дышит и спит с идеей "Америка прежде всего". Также он является "лицом" Right Side Broadcasting Network [RSBN], нового новостного интернет-телеканала, который в последние годы стал рупором Трампа.

Его девушка — Марджори Тейлор Грин, крайне правая конгрессвумен из Джорджии, которая прославилась, критикуя Украину и президента США Джо Байдена. Гленн и Грин называют "любимой парой Америки MAGA".

Брайан Гленн и Марджори Тейлор Грин с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом Фото: Facebook Brian Glenn

Его отношения с Марджори Тейлор Грин начались после скандалов. Грин развелась со своим мужем Перри в декабре 2022 года после того, как пресса раскрыла ее сексуальные отношения с "полиаморным тантрическим секс-гуру" по имени Крейг Айви и менеджером спортзала по имени Джастин Туэй. Гленн закончил свой 23-летний брак с женой Керри, от которой у него трое детей, всего через две недели.

Их объединяет интерес к необычным теориям заговора. Гленн считает, что выборы 2020 года были украдены, и назвал беспорядки в Капитолии 6 января "работой изнутри". И он, и Грин в прошлом году утверждали, что серия стихийных бедствий была знаком того, что Бог расстроен либеральной Америкой.

Брайан Гленн и Марджори Тейлор Грин Фото: Facebook Brian Glenn

Журналисты отмечают, что Гленн рьяно поддерживал Трампа во время его предвыборной кампании, спрашивая на митингах: "Что вам больше всего нравится в Трампе?". А по случаю инаугурации RSBN вышел с заголовком: "Прощай, Джо, и скатертью дорога: Байден выступит с прощальным словом, чтобы завершить свое разрушительное правление".

Рост известности Гленна произошел на фоне того, что в Белом доме не хотят предоставлять место журналистам, которые критикуют Трампа. 27-летняя пресс-секретарь Трампа, Кэролайн Ливитт, заявляла, что быть в Белом доме – это привилегия. А на прошлой неделе было объявлено, что традиционный "пресс-пул" — небольшое число журналистов, которым разрешено присутствовать на ключевых мероприятиях, таких как встреча президентов в прошлую пятницу, — отныне будет ограничен теми репортерами, которым Белый дом "сочтет" необходимым предоставить доступ.

Брайан Гленн и Марджори Тейлор Грин в Мар-а-Лаго Фото: Facebook Brian Glenn

RSBN, лицом которого является Брайан Гленн, существует менее десяти лет. Основанный в 2015 году Джо Силсом, веб-дизайнером без журналистского опыта, он изначально существовал для прямой трансляции митингов Трампа. Но в 2020 году Гленн, бывший теле- и радиожурналист из Далласа, успешно подал заявку на работу в качестве разъездного репортера, заявив: "Вам нужно нанять меня. Я хочу спасти страну".

Напомним, внешний вид президента Украины позже раскритиковал и советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц. Он усомнился в стремлении президента Владимира Зеленского остановить боевые действия и заявил, что украинский лидер не соответствовал статусу переговорщика ни своим внешним видом, ни своими действиями.