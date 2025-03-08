Идею поддерживает Мелони: правительство Италии одобрило закон о защите женщин, детали

В уголовное право Италии вводится понятие "фемицид", за который предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также будет усилена ответственность за жесткое обращение, сталкинг и сексуальное насилие в отношении женщин.

Related video

Правительство Италии согласовало новый законопроект, в котором вводит понятие "фемицид" как отдельное преступление, за которое может быть предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом говорится в официальном заявлении премьера Джорджи Мелони.

Глава правительства указывает, что такой законопроект был разработан для "противодействия насилию в отношении женщин и защиты жертв". Именно поэтому Совет министров Италии "принял чрезвычайно важный законопроект, который вводит преступление фемицида".

"Законопроект вводит преступление фемицида в правовую систему как отдельное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также предусматривает отягчающие обстоятельства и ужесточение наказания за преступления касаемо жестокого обращения с женщиной, сталкинга, сексуального насилия и съемкам порно с целью мести", — отметила Джорджа Мелони.

Итальянский премьер называет соответствующие изменения "очень важными", которые дали толчок в борьбе "с этой невыносимой чумой".

"Я благодарна министрам, которые работали над законом и смогли достичь этого важного результата накануне Дня Женщины", — заявила итальянская глава правительства.

Издание Politico указывает, что в Италии убийство женщин, или фемицид, является постоянным явлением. Одним из последних громких случаев, который и побудил итальянское правительство ввести такие изменения, стала история 22-летней студентки Джулии Чекеттин, которую в ноябре 2023 года жестоко убил ее бывший парень Филиппо Туррета. Позже мужчина был признан виновным в совершении преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.

После резонансного убийства студентки, в Италии прошли многотысячные митинги, на которых люди требовали ужесточить законодательство по защите женщин. По данным итальянского МВД, в течение 2023 года в стране было зафиксировано 117 убийства женщин, которые подпадают под категорию "фемицида".

Ранее стало известно, как мораль давит на женщин гораздо больше, чем на мужчин. Недавнее исследование ученых показало, изменилась ли ситуация на сегодня в отношении возможности женщин получить привилегии, которых они исторически были лишены в течение многих столетий.

Впоследствии сообщалось, что на самом деле означает праздник Международного женского дня. 8 марта часто воспринимают как праздник красоты и женственности, но его настоящая история связана с борьбой за права и равенство.