В США загадочно погибли бывший топ-менеджер Bloomberg и его семья: что произошло (фото)

Тела бывшего топ-менеджера компании Bloomberg Ричарда Самарела, его жены Лины Марии и 9-летней дочери Саманты нашли в их особняке в Южной Каролине.

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Об этом написала американская газета New York Post.

Полицейские держат в секрете подробности инцидента, включая то, были ли они убиты или умерли в результате несчастного случая. В заявлении местного офиса шерифа кратко отмечается, что угрозы для общественности нет.

Полицейские держат в секрете подробности гибели семьи

Канал Wyff4 уточняет, что в полицию позвонил сосед семьи по улице Мэрилин Перри Лейн. Смерть трех человек наступила между 10:20 и 11:29 утра.

Другие жильцы дома были в школе, когда произошел инцидент. Возможно речь идет о еще одной дочери и маленьком сыне пары. Более подробные сведения полицейские обещают предоставить в ближайшее время.

Ричард Самарел работал менеджером по акциям в Bloomberg до 2007 года. Его жена приехала в Штаты из Колумбии и работала в Министерстве по делам ветеранов. Семья жила в доме с шестью спальнями стоимостью около 800 000 долларов.

Напомним, в Германии полицейские расследовали "убийство" реалистичной секс-куклы. Гулявший с собакой мужчина сообщил им, что нашел "труп" в полиэтиленовом пакете.

Фокус писал об убийстве мужчины в Днепропетровской области. Ряд украинских СМИ сообщал, что это мог быть местный депутат от ВО "Батькивщина" Александр Плахотник.