Торговые война между США и Китаем: конгрессмен попал в конфуз из-за незнания общеизвестных фактов

Политик из США, конгрессмен и республиканец Джек Кимбл попал в конфуз. На фоне торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем он сделал интересное заявление.

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Об этом свидетельствует его сообщение в Х (Твиттере).

Кимбл поднял вопрос прекращения сотрудничества с Китаем по поставкам говядины. В КНР решили, что больше не будут покупать эту продукцию в США.

"Я хорошо знаю, что Китай прекратил импорт нашей говядины. Мы не единственный поставщик говядины в мире, но Китай также не единственная огромная страна. Если они собираются отойти от нас, мы должны сделать то же самое и начать продавать больше нашей говядины в Индию", — написал конгрессмен.

Сообщение республиканца высмеяли в сети, поскольку в Индии подавляющее большинство населения не потребляет говядину, потому что корова там считается священным животным.

Напомним, что редкоземельные металлы становятся все более важными в глобальной торговле. Именно поэтому Китай добавил в список экспортного контроля семь критических редкоземельных металлов.

Также сообщалось, что торговая война Трампа с Китаем расколола Белый дом на два лагеря. Она разразилась еще до того, как многочисленные фракции внутри администрации успели обозначить свои позиции, не говоря уже о том, чтобы решить, какие вопросы имеют наибольшее значение.