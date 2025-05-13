Выстрелили около 20 раз: в Мексике кандидата в мэры убили в прямом эфире (видео)

В мексиканском штате Веракрус застрелили кандидата в мэры города Текистепек Есению Лару Гутьеррес. Представитель правящей партии вела прямой эфир.

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Погибли также четверо сопровождавших ее людей, это стало вторым подобным убийством кандидата в мэры штата перед выборами 1 июня, сообщили Associated Press местные власти.

Губернатор Веракруса Росио Нале заявила в понедельник, что среди убитых была дочь Лары Гутьеррес.

"Никакая выборная должность не стоит того, чтобы за нее умирать", — заявила Нале на пресс-конференции в понедельник.

Позже стало известно, что в другой части штата были убиты два федеральных агента. Нападение на Лару Гутьеррес из партии Моrena произошло 11 мая, когда она возглавляла шествие сторонников в Тексистепеке и вела прямую трансляцию в Facebook.

Видео прерывается неожиданными выстрелами

На кадрах видно, как Лара Гутьеррес вместе с жителями города идет по улице и здоровается с людьми. В конце трансляция прерывается из-за неожиданных выстрелов, их насчитали около 20.

Росио Нале сказала, что 57 кандидатов в мэры запросили охрану от государства.

Убийства кандидатов в мэры в Мексике

Лара Гутьеррес стала вторым кандидатом на пост мэра, убитым в Веракрусе. В первый официальный день кампании 29 апреля был убит Херман Ануар Валенсия и представитель правящей партии в его предвыборном штабе.

Кандидаты в мэры являются наиболее уязвимыми к насилию на выборах, ведь организованные преступные группировки стремятся получить контроль над органами власти.

В 2024 году, по данным CNN, в Мексике зафиксировали рекордное число жертв насилия по отношению к представителям власти. Организация по правам человека Data Cívica сообщила о 661 нападении на людей и объекты. Многие погибшие занимали должности муниципального уровня, или баллотировались на них.

В мае прошлого года кандидата на пост мэра убили во время предвыборной кампании в южном штате Герреро. Буквально несколько дней спустя застрелили мэра города Котиха в штате Мичоакан. Она возвращалась домой из спортзала вместе с телохранителем.

Напомним, в США полицейские ранили и арестовали писательницу Джиллиан Лорен Шрайнер, жену басиста рок-группы Weezer Скотта Шрайнера.

В Швеции в феврале текущего года произошел самый массовый в истории Швеции расстрел в школе. От рук стрелка погибли около десяти человек.