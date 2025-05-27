"Соавтор схемы": кандидата в президенты Польши Навроцкого обвиняют в сутенерстве, — Onet

Один из лидеров президентских выборов в Польше по результатам первого тура, представитель партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, обвиняется в сутенерстве: СМИ выяснили целую схему привлечения проституток к гостям отеля Grand Hotel в Сопоте, где политик в свое время работал охранником. Премьер-министр Дональд Туск также обвинил Навроцкого в сутенерской деятельности.

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О новом скандале вокруг лидера президентской гонки в Польше рассказало местное издание Onet 26 мая.

Отмечается, что о Навроцком в Польше давно ходили похожие слухи, которые корреспонденты Onet решили проверить. Журналисты пообщались с десятками людей, знакомыми с политиком и которые работали в отеле. Среди них — полицейские и представители "преступного" мира. В итоге, двое бывших друзей Навроцкого дали показания, которые подтверждают не только участие действующего кандидата в президенты Польши, но и демонстрируют то, что Навроцкий мог быть соавтором сутенерской схемы.

Кроме них, обвинения в сутенерстве политику выдвинул действующий премьер-министр Польши Дональд Туск. Он дважды публично объявил о том, что Навроцкий вовлечен в сутенерство.

Так, 8 мая на своей странице в сети X Дональд Туск обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому, намекая, что один из представителей политического объединения занимается преступной деятельностью.

"Ты знал обо всем, Ярослав. О связях с гангстерами, о "подмане девушек", о квартире любви в Музее Второй мировой войны, о мошенничестве с квартирой и других до сих пор скрытых делах. Вся ответственность за эту катастрофу ложится на тебя!", — написал Туск.

Скриншот | пост Дональда Туска

Во второй раз Туск обвинил Навроцкого 20 мая, во время выступления в польском Сейме. Издание цитирует его слова.

"Возможно, среди ваших сторонников есть люди, которые не хотят видеть президентом кого-то, кто был охранником у ворот, в казино, в эскорт-агентстве", — сказал он, обратившись к представителям партии "Право и справедливость".

Навроцкого обвиняют в сутенерстве: что говорят свидетели

ALL | Grand Hotel в Сопоте

Один из опрошенных СМИ свидетелей был многолетним другом Навроцкого еще со времен изучения истории в Гданьском университете. Его Навроцкий пригласил на работу в Grand Hotel в Сопоте. Мужчина рассказал, что часто видел, как проститутки приходили в отель и связывал это с охраной, а однажды Навроцкий сам спросил у него, не хочет ли тот "подзаработать". Способ "заработка" заключался в том, чтобы "предоставлять проституток гостям".

Как признался свидетель, он в то время не испытывал угрызений совести, поскольку получал за это определенные средства. Однажды, по его словам, Навроцкий похвастался ему, что является "соавтором" схемы.

Второй свидетель собственными глазами видел, как охрана отеля ведет проституток к гостям, а однажды Кароль и ему предложил такую "подработку". Однако на это получил решительный отказ.

Схема, как выяснили журналисты, заключалась в следующем:

Гости выбирали проституток на эскорт-сайтах, к чему их поощряли охранники; Навроцкий или другой участник схемы связывался с сайтом; "Координатор" поставлял проституток в отель; Охранники, среди них, вероятно, и Навроцкий, проводили женщин в номера гостей.

Также журналисты обнаружили прямые связи Навроцкого с преступниками.

Напомним, 26 мая в Express Kaszubski рассказали, что Кароль Навроцкий попал в скандал из-за вредной привычки, которую продемонстрировал на публике.

Перед этим, 19 мая, в Onet сообщили о двух лидерах президентской гонки в Польше: среди них оказался Кароль Навроцкий.