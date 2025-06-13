Лучшее место в самолете? Что спасло единственного выжившего на самолете Air India

Вишваш Кумар Рамеш, единственный выживший на рейсе Air India, который разбился в Ахмадабаде, врезавшись в общежитие медицинского колледжа, сидел на месте 11А, у запасного выхода. Сейчас эксперты говорят, что это поспособствовало тому, что он выбрался живым. Ведь в 1998 году выжил тайский певец, тоже сидевший на месте 11А.

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На видео за несколько секунд до крушения виден объект, "вылетевший из самолета Air India". И некоторые полагают, что это "аварийная дверь номер два", у которой и сидел Вишваш, что могло его спасти, пишет Daily Mail.

Перед падением от самолета отлетел неизвестный предмет

Сторонники теории заговора в соцсетях полагают, что им удалось точно определить момент, когда одна из аварийных дверей обреченного самолета Air India отлетела во время крушения, что спасло британца, сидевшего рядом с ним. На кадрах с момента крушения самолета вчера в Ахмадабаде видно, как таинственный объект, вращаясь, исчезает за горизонтом, а затем Boeing 787-8 Dreamliner взрывается.

Самолет врезался в общежитие медицинского колледжа Фото: India Today

Место Кумара было 11A, прямо рядом с аварийной дверью, которая, как он также считает, отвалилась, когда самолет врезался в здание, а затем взорвался. Вишвашу удалось избежать катастрофы, отделавшись порезами и ушибами, однако его брат, находившийся в том же ряду, погиб.

Профессор Джон Макдермид, председатель Lloyd's Register по безопасности в Университете Йорка, сказал, что выбор места Вишвашем был жизненно важным. Это место над крылом, которое обеспечивает большую прочность конструкции и находится прямо рядом с аварийным выходом.

Место, где сидел единственный выживший Фото: India Today

"Кроме того, находясь у запасного выхода, вы сможете быстро выбраться наружу, что значительно увеличивает шансы на выживание в случае пожара", — сказал он.

Следователи изучают кадры и ищут обломки, пытаясь выяснить, что пошло не так. Пилот отчаянно предупреждал в сигнале бедствия, что самолет "теряет мощность" всего за несколько минут до того, как врезался в общежитие, в результате чего погибло по меньшей мере 260 человек.

Выживший в авиакатастрофе самолета рассказал, как самолет раскололся на две части, и его буквально катапультировало с места до того, как самолет взорвался.

Выживший рассказал, что произошло перед авиакатастрофой

Вишваш описал, как буквально через несколько минут после взлета "появилось ощущение, будто самолет застрял".

Он вспомнил, как пилоты пытались поднять самолет, но он "набрал полную скорость и врезался в здание". Но он говорит, что аварийная дверь у которой он сидел, отвалилась, когда самолет врезался в здание.

Кроме пассажиров самолета погибли также студенты-медики, когда в их общежитие врезался самолет.

Самолет врезался в общежитие

"Мы видели, как люди из здания выпрыгивали со второго и третьего этажа, чтобы спастись. Самолет горел… Носовая часть и переднее колесо приземлились на здание столовой, где обедали студенты, я видел около 15–20 обгоревших тел", — рассказал один из свидетелей катастрофы на земле.

Однако еще один выживший в авиакатастрофе, которая произошла в 1998 году на рейсе из Бангкока в Сураттхани, рассказал, что его спасло место 11А. Тогда погибли 101 из 132 пассажиров и 14 членов экипажа.

47-летний певец Руангсак Лойчусак рассказал, что у него "мурашки побежали", когда он увидел, что единственным выжившим в катастрофе самолета Air India в Ахмадабаде оказался пассажир с места 11А.

"Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии сидел на том же месте, что и я, 11А", — сказал Лойчусак.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о единственном выжившем на рейсе из Ахмадабада в Лондон.

Ранее в Air India подтвердили, что на борту находились 242 человека. И сообщили граждане каких стран были на борту. Украинцев на борту не было.