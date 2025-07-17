Члены ОБСЕ поддержали санкционную инициативу в отношении "кошелька Путина" Рубена Варданяна

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Открытое письмо с призывом ввести санкции в отношении российского олигарха Рубена Варданяна, а также еще нескольких влиятельных агентов кремлевского влияния приняли участники летней парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Соавторами документа выступили народные депутаты Украины Павел Фролов и Никита Потураев, которые вместе с 18 парламентариями из других европейских стран призвали руководство Евросоюза создать механизмы мониторинга российских пропагандистских кампаний, усилить борьбу с дезинформацией, исходящей из Москвы, и расширить санкционные списки в отношении ее организаторов.

Наравне с Варданяном в перечень топ-пособников агрессивной политики РФ также попали бывший украинский нардеп, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и румынский пророссийский радикальный политик Келин Джорджеску.

Каждый из упомянутых скандальных политиков ранее уже попадал под санкционные ограничения и подвергался уголовному преследованию. Например, украинские спецслужбы задержали Медведчука при попытке бегства из страны в апреле 2022 года, после чего обвинили в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Позже его обменяли на украинских военнослужащих, попавших в российский плен, однако уже в России он продолжил свою пропагандистскую деятельность. А результаты первого тура недавних президентских выборов в Румынии, победу в котором одержал Джорджеску, вскоре отменил конституционный суд, после чего центральная избирательная комиссия запретила ему участвовать в повторных выборах. Правоохранители выдвинули ему обвинения в подготовке госпереворота, распространении дезинформации и фальсификации результатов голосования.

Рубен Варданян занимает среди них "достойное" место — в 2022 году он из Москвы переехал в Ханкеди (бывший Степанакерт), где возглавил марионеточное "правительство" непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После того, как Азербайджан освободил эту территорию от армяно-российских сепаратистов в сентябре 2023 года, Варданян пытался бежать, но был задержан азербайджанскими пограничниками. Сейчас его судят в Баку за преступления против мира и человечности, поддержку и финансирование терроризма и военные преступления. Всего ему объявили 42 обвинения, некоторые из которых грозят пожизненным заключением.

Кроме того, Варданян известен как "кошелек Путина", который помогает незаконно обогащаться российскому лидеру и его приближенным. По состоянию на 2025 год его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов. Еще в 1991 году Варданян был одним из создателей инвестиционной компании "Тройка диалог", которая в 2011 году влилась в государственный "Сбербанк". По данным Organized Crime and Corruption Reporting Project, в 2006-2013 годах через "Тройку" Варданян помог Путину отмыть более 4,6 млрд долларов. Благодаря раскрытой в 2019 году так называемой "литовской схеме", Варданян через десятки оффшорных фирм переводил средства, уклоняясь от уплаты налогов. Одним из клиентов этой сети был, например, ближайший друг Путина Сергей Ралдугин, который получил 69 миллионов долларов.

Также эта схема связывает Варданяна с приближенным к российскому президенту "православным олигархом" Константином Малофеевым — создателем пропагандистского телеканала "Царьград" и ряда агрессивных антизападных информационных кампаний. Их роднит не только общая финансовая деятельность, но и сходство взглядов — Варданян также активно продвигает экспансионистские идеи "русского мира", активно поддерживал различные мероприятия Русской православной церкви, в том числе и за рубежом. Малофеев с 2014 года открыто финансировал оккупантов на Донбассе, а после начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году требует еще более жестких действий российской армии.

Варданяна неоднократно призывали включить в санкционные списки США и Европейского Союза. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении Варданяна в санкционный список, а в 2023 году он как "пособник российско-фашистских захватчиков и террористов" оказался в базе сайта "Миротворец". 15 июля 2025 г. стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался официально обращаться к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь договориться об освобождении Варданяна. Похоже, благодаря деятельности в пользу РФ и лично Путина, Варданян стал нерукопожатным во всем мире, кроме самой РФ.

Отметим, члены украинской делегации в ОБСЕ в рамках парламентской ассамблеи, которая завершилась недавно, в очередной раз призвали европейских политиков смелее реагировать на российскую агрессию. Павел Фролов предложил подорвать военную экономику страны-агрессора, снизив предельный порог на стоимость барреля российской нефти до 30 долларов и вводить вторичные санкции в отношении стран, которые закупают российские энергоресурсы.

Санкционные ограничения в адрес Рубена Варданяна и подобных ему "кошельков" путинской власти в полной мере соответствуют этим целям и могут нанести комплексный ущерб как финансовым, так и административным, пропагандистским и идеологическим компонентам расширяющейся российской агрессии.