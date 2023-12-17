Натуральная или искусственная: какую новогоднюю елку выбрать
Когда приносишь в дом живую елку с мороза, по квартире разносится приятный запах хвои. Однако в последнее время все большей популярности набирает искусственная елка.
До нового года осталось совсем немного времени. Чтобы создать праздничную атмосферу, многих людей интересует, какую елку приобрести, чтобы и красивая была, и простояла долго, и по карману не ударила. Некоторые люди отдают предпочтение искусственному варианту дерева, другие же выбирают живое растение, сообщает Agro-Market.
Как выбрать натуральную елку
Живая ель излучает лесной аромат и прекрасно очищает воздух в любом помещении. Но, у живого дерева есть два "минуса" — иногда вызывает аллергию и быстро осыпается. Многие устанавливаю живую елку ближе к празднику, не раньше 27 декабря. Если же вы купили новогоднее дерево заранее, то хранить его до праздника следует на холоде – например, на балконе или в гараже.
Выбирая праздничное деревце, нужно:
- посмотреть на срез ствола. Он свеж, когда еще не затянут смолой. Это признак того, что елка срублена недавно;
- поместите веточку дерева в ладони, потрите их друг об дружку — хвойный аромат и выделение смолы являются признаками свежесрубленного дерева;
- иголки не должны быть желтыми и осыпаться после проведения по ветке;
- ветки должны отличаться гибкостью — пружинить, а не ломаться на изгибе;
- осмотрите елку на предмет плесени и наличие наростов (брать зараженное дерево не стоит);
- покупать нужно "законные" елочки, которые выращивают в питомниках (они снабжены бирками и штрих-кодами).
Как выбрать искусственную елку
Если вы все же решили приобрести искусственную елку, то специалисты советуют обращать внимание сразу на несколько факторов:
- огнестойкость искусственного дерева, на упаковке должно быть указано, что елка изготовлена из огнестойкого полиэтилена или пластика.
- обратить внимание на запах. Если от елки пахнет химией, это значит, что она выделяет токсичные вещества;
- обязательно потребуйте у продавца бумаги, которые подтверждают качество использованных материалов;
- елка не должна осыпаться при прикосновении;
- не экономьте, ведь за небольшие деньги можете приобрести некачественную вещь, сделанную с использованием вредных веществ
- внимательно рассмотрите елку при хорошем освещении. На ней не должно быть подтеков клея, неровностей.
Ранее, 5 декабря, Фокус писал о том, что елка в центре Лондона возмутила британцев. Дерево, внешний вид которого высмеяли местные жители, привезли из Норвегии в качестве подарка.