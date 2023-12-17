Натуральная или искусственная: какую новогоднюю елку выбрать

Когда приносишь в дом живую елку с мороза, по квартире разносится приятный запах хвои. Однако в последнее время все большей популярности набирает искусственная елка.

Related video

До нового года осталось совсем немного времени. Чтобы создать праздничную атмосферу, многих людей интересует, какую елку приобрести, чтобы и красивая была, и простояла долго, и по карману не ударила. Некоторые люди отдают предпочтение искусственному варианту дерева, другие же выбирают живое растение, сообщает Agro-Market.

Как выбрать натуральную елку

Живая ель излучает лесной аромат и прекрасно очищает воздух в любом помещении. Но, у живого дерева есть два "минуса" — иногда вызывает аллергию и быстро осыпается. Многие устанавливаю живую елку ближе к празднику, не раньше 27 декабря. Если же вы купили новогоднее дерево заранее, то хранить его до праздника следует на холоде – например, на балконе или в гараже.

Выбирая праздничное деревце, нужно:

посмотреть на срез ствола. Он свеж, когда еще не затянут смолой. Это признак того, что елка срублена недавно;

поместите веточку дерева в ладони, потрите их друг об дружку — хвойный аромат и выделение смолы являются признаками свежесрубленного дерева;

иголки не должны быть желтыми и осыпаться после проведения по ветке;

ветки должны отличаться гибкостью — пружинить, а не ломаться на изгибе;

осмотрите елку на предмет плесени и наличие наростов (брать зараженное дерево не стоит);

покупать нужно "законные" елочки, которые выращивают в питомниках (они снабжены бирками и штрих-кодами).

Как выбрать искусственную елку

Фото: tvc

Если вы все же решили приобрести искусственную елку, то специалисты советуют обращать внимание сразу на несколько факторов:

огнестойкость искусственного дерева, на упаковке должно быть указано, что елка изготовлена из огнестойкого полиэтилена или пластика.

обратить внимание на запах. Если от елки пахнет химией, это значит, что она выделяет токсичные вещества;

обязательно потребуйте у продавца бумаги, которые подтверждают качество использованных материалов;

елка не должна осыпаться при прикосновении;

не экономьте, ведь за небольшие деньги можете приобрести некачественную вещь, сделанную с использованием вредных веществ

внимательно рассмотрите елку при хорошем освещении. На ней не должно быть подтеков клея, неровностей.

Ранее, 5 декабря, Фокус писал о том, что елка в центре Лондона возмутила британцев. Дерево, внешний вид которого высмеяли местные жители, привезли из Норвегии в качестве подарка.