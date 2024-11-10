Жінка прикинулась подружкою нареченої й поїла найдорожчі страви на весіллі (фото)

Незваная гостья вела себя непринужденно, наслаждаясь дорогим вином и блюдами, такими как жареный поросенок. Во время трапезы она разговаривала с родственниками и друзьями молодоженов, а также обменивалась контактными данными.

Жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои учетные записи, не справившись с сокрушительной критикой. Об этом пишет издание Tạp chí Tri thức.

Женщина, зарегистрированная в сети под ником @kuailefeizhaidejiejie, опубликовала видео со свадебного банкета, на который она попала в середине сентября.

В кадре она вела себя непринужденно, наслаждаясь дорогим вином и блюдами, такими как жареный поросенок. Во время трапезы незваная гостья разговаривала с родственниками и друзьями молодоженов, а также обменивалась контактными данными.

Женщина попробовала на банкете самые дорогие блюда Фото: Douyin

Невеста, которую зовут Анжела, позже рассказала, что незнакомка сидела за столом, где отдыхала компания друзей — они раньше не знали друг друга. Поэтому она подумала, что это их знакомая.

Только на следующий день молодожены поняли, что никто из гостей на свадьбе не знал эту женщину, которая пришла без приглашения и подарка. К слову, на свадьбах в Гонконге друзья и родственники дарят молодоженам красные конверты, в которые кладут от 800 до 1000 гонконгских долларов (эквивалент 100-130 долларов США).

Некоторые пользователи сети предполагают, что женщина хотела привлечь внимание аудитории, публикуя противоречивые видео. Ранее она показывала, как феном сушит мокрые волосы в торговых центрах, а также врывается к людям на частную территорию.

Сообщается, что незваная гостья совершила преступление, завладев чужим имуществом путем обмана. Согласно местному законодательству, ей может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что учительница искусства Даниэль Бонадона вместе с женихом Джейкобом Бартлбо сейчас решают, какую фамилию взять. После обсуждения этого вопроса в нескольких вирусных TikTok-видео пара сошлась во мнении, что окончательное решение примут близкие люди, которые будут присутствовать на их свадьбе в феврале.

А вот 27-летняя Меган Кларк из Великобритании, которая думала, что выходит замуж за лорда, узнала, что он — мошенник и влез в долги на десятки тысяч долларов.