У відкритому океані рибалки "виловили" живого чоловіка: що з ним сталося (фото)

Пострадавшего доставили на побережье города Суонси, что в австралийском Новом Южном Уэльсе. Его с признаками переохлаждения и истощения забрали в больницу Джона Хантера, что находится неподалеку.

Мужчина выпал из 235-метрового грузового корабля и почти сутки провел в открытом океане, пока его не увидели рыбаки в пяти километрах от берега Австралии. Об этом пишет издание Nine News.

По словам одного из спасателей, пострадавшим оказался 20-летний гражданин Вьетнама. Мужчина выпал с корабля Double Delight, направляющегося в Тайвань, около 23:30 в четверг, 7 ноября, и находился в воде почти всю ночь. Он имел при себе спасательный жилет, а также пластиковый пакет с паспортом, кошельком и сигаретами.

"Это было чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был истощен, бледный, сильно замерз, со слабым пульсом. Мы очень беспокоились за него", — рассказывает Глен Валер, один из рыбаков, который также оказался врачом.

Вскоре пострадавшего доставили на побережье города Суонси (Новый Южный Уэльс), после чего забрали в больницу Джона Хантера, находящуюся неподалеку.

Пострадавшего доставили на побережье города Суонси Фото: Nine News

Австралийские пограничники сейчас выясняют, каким образом пострадавший оказался за бортом. Капитан порта Ньюкасла сообщил Австралийскому управлению морской безопасности (AMSA), что пассажир упал в воду, после чего спасатели начали поиски, в частности привлекли вертолет Westpac Rescue и водную полицию.

"Он был в сознании и мог общаться, но страдал он переохлаждением, обезвоживанием и истощением", — отметила фельдшер скорой помощи Нового Южного Уэльса Эрин Лафтон (Erin Laughton).

По ее словам, мужчина выжил чудом, но не в последнюю очередь благодаря молодому возрасту.

Напомним, ранее Фокус писал о 28-летнем Джеймсе Майкле Граймсе, который выпал за борт круизного лайнера Carnival Valor, следовавшего из Нового Орлеана в Мексику. Мужчину искали в течение 20 часов в воде, кишащей акулами, прежде чем найти абсолютно голого "за несколько секунд до смерти".

Кроме того, у одного из мужчин на западном побережье Флориды сломалось рыболовное судно за несколько часов до того, как ураган "Милтон" достиг берега. Он успел связаться по радио со станцией береговой охраны, и через сутки спасатели обнаружили его в океане, в 48 км от Лонгбоут-Ки в округе Сарасота.