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МирФан

Обрано найкрасивішу дівчину на планеті: що відомо про 21-річну красуню (фото)

Названо переможницю конкурсу Міс Земля, хто це, коротка біографія дівчини, яка стала найкрасивішою на планеті
Фото: MISS EARTH Official | Джессіка Лейн отримала титул "Міс Земля"

Соревнуясь за первое место, конкурсантки участвовали в различных промежуточных этапах, в частности конкурсе талантов, показе вечерних платьев, дефиле в купальниках, а также демонстрации нарядов из переработанных материалов.

Объявлены итоги одного из четырех крупнейших международных конкурсов красоты — "Мисс Земля". Церемония награждения состоялась в филиппинском городе Параньяке. Трансляция шоу уже доступна для просмотра на YouTube.

Сообщается, что в отборе участвовали девушки из 76 стран, однако финалистками по традиции стали лишь четыре красавицы — по одной на каждую стихию. Самым почетным титулом считается "Мисс Земля", но свои лавры получают и другие стихии — Воздуха, Огня и Воды.

Фаворитками конкурса изначально считались Храфнхильдур Гаральдсдоттир из Исландии и Беа Миллан-Виндорски (США). Прогнозы частично оправдались: американка получила титул "Мисс Вода", а исландка стала "Мисс Воздух", а вот звание "Мисс Огонь" получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей оказалась 21-летняя Джессика Лейн — это первая представительница Австралии, которой удалось получить этот титул.

Названа победительница конкурса Мисс Земля, кто это, краткая биография девушки, которая стала самой красивой на планете Fullscreen
Победительницы конкурса "Мисс Земля"
Фото: MISS EARTH Official

Джессика учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество. Принимала активное участие в природоохранных инициативах, собирала деньги на исследования лейкемии, а также добивалась замены устаревших сетей для защиты пляжей от акул, в которых запутываются другие животные.

Названа победительница конкурса Мисс Земля, кто это, краткая биография девушки, которая стала самой красивой на планете Fullscreen
Джессика учится в университете Саншайн-Коэст
Фото: MISS EARTH Official

Кстати, "Мисс Земля" входит в большую четверку конкурсов красоты вместе с "Мисс мира", "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл". Отбор проводится с 2001 года. Соревнуясь за первое место, конкурсантки участвуют в различных промежуточных этапах, в частности конкурсе талантов, показе вечерних платьев, дефиле в купальниках, а также демонстрации нарядов из переработанных материалов.

Кстати, в начале этого года юристка и журналистка Алехандра Мариса Родригес из Аргентины выиграла титул "Мисс Буэнос-Айрес" и прошла отбор на конкурс красоты "Мисс Аргентина". Модель удивила всех молодым видом, хотя недавно отпраздновала свое 60-летие.

А вот 24-летняя Ноэлия Фойгт, которая стала "Мисс США-2023", шокировала своих поклонников, заявив в Instagram, что решила отказаться от титула, к которому шла семь лет.