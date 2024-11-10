Обрано найкрасивішу дівчину на планеті: що відомо про 21-річну красуню (фото)

Соревнуясь за первое место, конкурсантки участвовали в различных промежуточных этапах, в частности конкурсе талантов, показе вечерних платьев, дефиле в купальниках, а также демонстрации нарядов из переработанных материалов.

Объявлены итоги одного из четырех крупнейших международных конкурсов красоты — "Мисс Земля". Церемония награждения состоялась в филиппинском городе Параньяке. Трансляция шоу уже доступна для просмотра на YouTube.

Сообщается, что в отборе участвовали девушки из 76 стран, однако финалистками по традиции стали лишь четыре красавицы — по одной на каждую стихию. Самым почетным титулом считается "Мисс Земля", но свои лавры получают и другие стихии — Воздуха, Огня и Воды.

Фаворитками конкурса изначально считались Храфнхильдур Гаральдсдоттир из Исландии и Беа Миллан-Виндорски (США). Прогнозы частично оправдались: американка получила титул "Мисс Вода", а исландка стала "Мисс Воздух", а вот звание "Мисс Огонь" получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей оказалась 21-летняя Джессика Лейн — это первая представительница Австралии, которой удалось получить этот титул.

Победительницы конкурса "Мисс Земля" Фото: MISS EARTH Official

Джессика учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество. Принимала активное участие в природоохранных инициативах, собирала деньги на исследования лейкемии, а также добивалась замены устаревших сетей для защиты пляжей от акул, в которых запутываются другие животные.

Джессика учится в университете Саншайн-Коэст Фото: MISS EARTH Official

Кстати, "Мисс Земля" входит в большую четверку конкурсов красоты вместе с "Мисс мира", "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл". Отбор проводится с 2001 года. Соревнуясь за первое место, конкурсантки участвуют в различных промежуточных этапах, в частности конкурсе талантов, показе вечерних платьев, дефиле в купальниках, а также демонстрации нарядов из переработанных материалов.

Кстати, в начале этого года юристка и журналистка Алехандра Мариса Родригес из Аргентины выиграла титул "Мисс Буэнос-Айрес" и прошла отбор на конкурс красоты "Мисс Аргентина". Модель удивила всех молодым видом, хотя недавно отпраздновала свое 60-летие.

А вот 24-летняя Ноэлия Фойгт, которая стала "Мисс США-2023", шокировала своих поклонников, заявив в Instagram, что решила отказаться от титула, к которому шла семь лет.