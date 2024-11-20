"Пришло время повесить перчатки": порносайт обратился к Майку Тайсону с предложением на $250 тысяч (фото)

Вице-президент порносайта CamSoda предложил боксеру рассмотреть возможность "повесить перчатки" и заняться делом, требующим меньшей физической нагрузки.

Порносайт CamSoda предложил боксеру Майку Тайсону $250 000, чтобы тот показал всем пятую точку на камеру. Это предложение возникло после того, как Netflix случайно засветил ягодицы Тайсона в прямом эфире. Об этом пишет Marca.com.

Ажиотаж произошел после того, как в кадр попал голый зад Тайсона во время интервью в раздевалке на стадионе AT&T, непосредственно перед его боксерским поединком с Джейком Полом. Теперь сайт хочет, чтобы он сделал еще один шаг дальше.

Вице-президент порносайта Дарин Паркер написал боксеру письмо, в котором в шутку заявил, что бывший чемпион может рассмотреть возможность "повесить перчатки" и заняться делом, требующим меньшей физической нагрузки.

"Я понимаю, что это предложение может быть далеким от того, что вы только что заработали во время боя, но согласитесь, возможно, пришло время повесить перчатки. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то укусит вас за ухо", — говорится в письме.

От Тайсона требуется лишь появиться в прямом эфире на веб-камере в течение одного часа и просто "похвастаться своими ягодицами" перед камерой.

Ранее этот сайт предлагал $250 000 прыгуну с шестом, который сбил планку своими прелестями во время Олимпиады. Французский легкоатлет Энтони Аммирати тогда попал в пикантную ситуацию. Спортсмен, выступающий в прыжках с шестом, не смог выиграть медаль, потому что задел планку гениталиями. После этого он получил предложение от порносайта.

Напомним, что в США 30 женщин подали в суд на компанию MindGeek, которая владеет стриминговым сервисом PornHub, из-за того, что откровенные видео с их участием были обнародованы на сайте без их согласия.