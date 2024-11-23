Отец заставил своего 13-летнего сына заняться сексом: зачем и чем все закончилось

Как отмечают журналисты, мужчина заставлял заниматься сексом, чтобы подбодрить сына после разрыва отношений с девушкой. Также он предлагал парню понюхать кокаин.

В Великобритании мужчина заставил заняться сексом с проституткой своего 13-летнего сына и считал себя из-за этого хорошим отцом. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина договорился с двумя секс-работницами о встрече в одном из отелей Лондона. Когда же сын сказал, что не хочет заниматься сексом с 26-летней секс-работницей, то отец воскликнул: "Не будь болваном!" Самим проституткам отец сказал, что парню уже исполнилось 18 лет.

Он также предложил сыну понюхать кокаина.

"Мне всего 13, это смешно", — ответил парень отцу.

В конце концов, парня отвели в отдельную комнату, где он неохотно позволил проститутке совершить с ним половой акт.

В заявлении в полицию мальчик сказал, что не хотел этого делать и испытывал отвращение.

После этого отец заплатил женщинам по 150 фунтов стерлингов, и они ушли.

Когда мать узнала, что произошло, она отвезла сына в полицейский участок, а отца арестовали.

Во время слушания дела в суде мужчина настаивал на том, что он хороший отец, а отменять визит проституток не было смысла, потому что они "уже были в такси".

"Возможно, я не выгляжу таким в ваших глазах. Это было лишь потому, что он чувствовал себя подавленным из-за разрыва со своей девушкой, и он сказал, что делал все это раньше", — пояснил мужчина в суде.

Отец признал себя виновным в том, что втянул ребенка в сексуальные отношения, а также предлагал ему кокаин.

"У меня действительно доброе сердце. На бумаге я, пожалуй, выгляжу как абсолютный негодяй, но это совсем не так... Я не опасен для детей. Это был всего лишь мой сын", — сказал отец.

Судья приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы за организацию сексуального преступления против ребенка.

Отец будет обязан пожизненно сообщать о случаях сексуального насилия, а также был приговорен к 10 годам общественных работ.

Напомним, на празднование 7-летия мальчика никто не пришел, поэтому его мама в слезах рассказала, что произошло.