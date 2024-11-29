Свекровь семь месяцев мешала невестке заниматься сексом с ее сыном: почему она это делала

Свекровь переехала в квартиру, в которой проживал ее сын и невестка, а свой собственный дом сразу выставила на продажу по значительно более низкой цене, чем рыночная.

Свекровь в течение семи месяцев мешала своей невестке и сыну заниматься сексом, после того, как ее собственный муж погиб. Об этом пишет Mirror.

Супруги отгуляли свадьбу год назад. Ранее молодожены не жили вместе.

"Мы поженились и поехали жить вместе в его квартиру. К сожалению, через два месяца после нашей свадьбы его отец погиб в аварии. Моя свекровь и мой муж были опустошены, поскольку это произошло довольно неожиданно", — рассказала девушка на Reddit.

Свекровь начала предлагать сыну, чтобы супруги переехали к ней домой, чтобы составить ей компанию. А когда они отказались, женщина сама переехала к ним и поселилась в одной из комнат в двухкомнатной квартире.

Девушка подчеркнула, что ее свекровь относится к тем матерям, которые думают, что "ни одна женщина не является достаточно хорошей для их сына".

"Как пара, которая все еще находилась в "медовом месяце", мы занимались сексом очень часто. Ежедневно, даже дважды в день. Это изменилось, когда приехала моя теща, поскольку квартира маленькая, и мне было некомфортно заниматься этим, когда она жила там", — отметила девушка.

Она объяснила, что когда она с мужем занимались сексом, свекровь постоянно их прерывала.

"Неважно, во сколько, даже если это было в 3 часа ночи, она неожиданно вставала и стучала в нашу дверь, спрашивая: "Что мы делаем?". Или говорила моему мужу, что ей плохо, потому что болит голова, или что-то подобное", — рассказала девушка.

По ее словам свекровь также критиковала ее за якобы невкусную еду и даже обвинила невестку в краже.

"Это продолжается с тех пор, как моя теща переехала к нам, это были стрессовые семь месяцев. Кроме того, у меня нет никакого личного пространства, она критикует все, что я делаю, особенно мою еду", — подчеркнула девушка.

После того, как свекровь обвинила невестку в краже вещей, у нее лопнуло терпение и она переехала жить к своим родителям.

Через некоторое время мужчина попросил мать вернуться в свой дом и когда это произошло пара сошлась.

Впоследствии девушка сделала новое сообщение на Reddit, в котором рассказала, что ее свекровь, когда жила у супругов, выставила свой собственный дом на продажу по цене значительно ниже рыночной.

"Она (свекровь, — ред.) ни с кем не общалась с того времени, как ушла. Мы также не знаем, вернулась ли она домой. А сейчас все хорошо. Мой муж также поблагодарил меня, потому что он не мог больше терпеть, что его мать живет в нашей квартире. Я также четко дала понять мужу, что если бы его мать вела себя по-другому, я бы никогда не была против того, чтобы она осталась с нами", — отметила девушка.

Напомним, отец заставил своего 13-летнего сына заняться сексом с проституткой.

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