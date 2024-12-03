Оплатил долги и заказал проституток: мужчина столкнул жену в море из-за страховых выплат (фото)

Расследование показало, что через две недели после гибели жены Ли уже пользовался секс-услугами, а за два месяца до убийства он оформил на супругу четыре страховых полиса на сумму 12 миллионов юаней. Ключевыми доказательствами стали записи с камер наблюдения, которые зафиксировали, что женщину намеренно столкнули с борта парома.

47-летний Ли из Китая был приговорен к смертной казни за хладнокровное убийство своей жены. Он столкнул ее в море с парома, чтобы получить страховую выплату и покрыть долги, а также потратить деньги на проституток. Об этом пишет таблоид SCMP.

Случай привлек внимание общественности после репортажа государственного телеканала CCTV 21 ноября. Смертный приговор за умышленное убийство был вынесен Высшим народным судом провинции Ляонин еще в декабре прошлого года. Однако пока неизвестно, приведен ли он в исполнение.

Как произошла трагедия

5 мая 2021 года супружеская пара находилась на пароме, направлявшемся из Даляня в Яньтай. Внезапно 46-летняя супруга Ли упала за борт. Ее тело было найдено спустя 45 минут поисков.

Как пишет СМИ, сначала Ли разыгрывал шок, сидя на земле и утверждая, что произошел несчастный случай. Однако полиции показались подозрительными несколько деталей. Во-первых, место падения женщины оказалось в слепой зоне камер наблюдения, которых на пароме было более 200 штук. Во-вторых, судмедэксперты обнаружили на лице погибшей следы ушибов.

Сомнительное поведение мужа

Ли настаивал на скорейшем получении свидетельства о смерти, объясняя это якобы местными традициями, требующими кремации в течение трех дней. Полиция пригласила его в Далянь для оформления документов, параллельно начав тайное расследование его жизни в Шанхае.

Выяснилось, что Ли владел рестораном, но постоянно имел долги перед сотрудниками и поставщиками. Он долгое время оставался холостяком и только в октябре 2020 года женился на своей сотруднице, дважды разведенной женщине с двумя детьми. Их брак продлился всего полгода, и окружающие не подозревали о его существовании: коллеги по ресторану не знали, что пара состоит в браке, а соседи не замечали между ними романтических отношений.

Раскрытие преступления

Дальнейшее расследование выявило, что Ли незадолго до убийства приобрел четыре полиса страхования жизни на имя жены, указав себя единственным выгодоприобретателем. Если бы ее смерть квалифицировалась как транспортный инцидент, сумма выплат могла достигнуть 12 миллионов юаней (около $1,6 миллиона).

Ли незадолго до убийства приобрел четыре полиса страхования жизни на имя жены Фото: SCMP

Полиция также обнаружила, что через две недели после смерти жены Ли уже пользовался услугами проститутки в номере отеля, который находился под наблюдением следователей.

Ключевым доказательством стали кадры с дальних камер видеонаблюдения на пароме. Эксперты определили, что характер падения жертвы указывает на то, что ее столкнули, а не она упала случайно. Увеличение изображения позволило заметить на записи руку, принадлежащую человеку в черном костюме, который в тот день носил Ли.

Эксперты определили, что характер падения жертвы указывает на то, что ее столкнули Фото: SCMP

Приговор

В июле 2022 года суд признал Ли виновным в умышленном убийстве и приговорил его к смертной казни. Апелляция не изменила вердикта.

Напомним, в США пара осужденных, которые ни разу в жизни не встречались, смогли зачать и родить ребенка. До заключения Дейзи и Джоан не знали друг друга, но, оказавшись в одиночных камерах, начали общаться через вентиляционную шахту.