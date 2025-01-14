Мужчина попытался заняться сексом с коровой, но умер: что произошло

Мужчину нашли без сознания возле одной из коров, а рядом лежал распакованный презерватив.

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В Бразилии работника фермы забили до смерти из-за того, что он пытался заняться сексом с коровой. Об этом пишет Mirror.

45-летнего мужчину нашли без сознания на земле, рядом с ним лежал презерватив с открытой оберткой.

Полиция города Самамбайя подтвердила, что проводит расследование.

Коллега погибшего рассказал полиции, что накануне они вместе выпивали, а в день смерти он встал в 5 утра, чтобы подоить коров, и не вернулся после того, как отнес первую партию к своему боссу на утренний кофе.

Он сказал, что нашел мужчину, который лежал без сознания возле одной из коров, и обнаружил на нем презерватив, когда пытался его передвинуть.

Детективы работают над версией, что работник фермы был убит ударом по голове, когда пытался приблизиться к одной из коров.

Врачи скорой медицинской помощи подтвердили, что пытались его реанимировать, но не смогли после того, как обнаружили, что у него остановилось сердце.

Напомним, в Китае победителю полумарафона вручили корову и других домашних животных.

Фокус также писал о том, что в Германии корова родила сразу четырех телят.