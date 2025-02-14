Женщина поймала мужа на измене: ей помог кот, который начал зеленеть (фото)

Миора призналась, что ее возлюбленный однажды уже попадался на супружеской измене: его поведение в целом изменилось, кроме того, он начал работал сверхурочно.

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Жена разоблачила своего любимого в измене благодаря коту, шерсть которого внезапно позеленела. Заметив, что с домашним любимцем что-то происходит, женщина обратилась за помощью к участникам одного из тематических форумов в Reddit и получила подсказку, которая открыла ей глаза.

"Все в доме стало зеленым. Мое постельное белье, диван, зарядное устройство для мобильного телефона, а теперь даже стена. Сначала я думала, что зеленый цвет мне просто мерещится, но нет. Знает ли кто-то, что это такое и как от этого избавиться?" — написала на форуме пользовательница Миора.

Неожиданные теории

Люди начали выдвигать неожиданные теории относительно того, как это могло произойти: плесень, неисправная система кондиционирования, средство для мытья посуды, изменение цвета постельного белья. Однако ни одно из предложений не показалось автору поста достаточно убедительным.

"Может, вы приобрели новые джинсы? Они везде так пачкаются" — поинтересовался один из пользователей в разделе комментариев. Этот вариант Миора даже не рассматривала, потому что они с мужем не носят джинсы, но потом задумалась о возможной измене.

Женщина заметила, что вещи в доме становятся зелеными Фото: Reddit

"Мой кот любит лежать на коленях у гостей. Поэтому это объясняет, почему он стал зеленоватым. Пятна были везде: на стене, ковре, диване, кровати. Что делать, если у него роман с женщиной, которая носит джинсы?" — задумалась автор поста.

Это уже было

Любимый Миоры однажды уже попадался на супружеской измене: теперь он также работал сверхурочно и его поведение изменилось. В конце концов, женщина не выдержала: "Знаю, что это неправильно, но я заглянула в его мобильный телефон и нашла откровенные сообщения в Instagram от женщины в джинсах".

Неизвестно, связаны ли эти факты как-то между собой, но Миора смогла разоблачить своего неверного мужа и ушла от него в тот же день.

"Три вещи, которые я не люблю: зеленые яйца, ветчину и твоего мужа. Надеюсь, что с тобой и твоим радиоактивным котом все в порядке!" — написал один юзер, чтобы подбодрить женщину.

Напомним, 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала, что ее "самый умный в мире" кот Скай ежедневно в 15:00 уходит из дома. Женщина не могла поверить своим глазам, когда узнала правду.

А вот мужчина по фамилии Фан из Тайваня был приговорен к трем месяцам заключения за то, что он вмешался в личную жизнь своей жены, установив скрытые камеры по всему дому.