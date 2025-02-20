Переспавшая с более чем 1000 мужчин за один день звезда Onlyfans заявила о беременности (видео)

Звезда фильмов для взрослых уже заявила, что через 8 месяцев она будет "транслировать" роды в соцсетях.

Related video

Британская порноактриса Бонни Блю, которая переспала более чем с 1000 мужчин за один день, прокомментировала появившиеся в сети слухи о своей беременности. Она намекнула, что слухи правдивы. Об этом пишет NYpost.

Бонни Блю заявила, что будет транслировать роды

25-летняя актриса фильмов для взрослых, настоящее имя которой Тиа Биллинджер, объявила в Instagram, что через 8 месяцев она "проведет самую масштабную в мире прямую трансляцию родов".

Тем временем в TikTok Бонни сообщила, что планирует "сделать еще один тест на беременность", чтобы определить, на каком сроке она находится.

Все началось, когда звезда Onlyfans начала говорить в своих социальных сетях, что у нее странные пристрастия, такие как курица, сухая лапша и соленые огурцы с шоколадом. Однако это также совпало с тем, что ее конкурентка Лили Филипс объявила о своей беременности, а потом опровергла эти слухи.

Хотя многие сомневаются, как Бонни Блю могла забеременеть, ведь она занималась защищенным сексом во время своего марафона.

В интервью The Sun она объяснила, что ее бывший мужа Оливер Дэвидсон не может быть отцом, так как они расстались, но продолжают поддерживать отношения.

"Он все еще поддерживает меня и очень гордится мной", — сказала Бонни Блю.

Напомним, звезда OnlyFans Лили Филипс в прошлом году обещала поставить рекорд, переспав с 1000 мужчин за 24 часа в феврале 2025 года. Но Бонни Блю ее опередила.