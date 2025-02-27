"Она просто замечательная": в сети показали, как выглядит самая старая в мире лама (фото)

27-летняя лама белого цвета Вайттоп проводит свои дни, играя с тяжелобольными детьми в лагере, а также присматривая за другими животными, как дедушка за своими внуками.

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В Северной Каролине, что в США, живет необычная лама: ей уже почти столько же лет, сколько существует лагерь "Перекресток победы", в котором животное живет вместе с другими зверьками. Вайттоп — мальчик, который недавно стал двойным рекордсменом среди своих: он признан старейшей ламой, живущей в неволе, а также старейшей ламой в неволе за всю историю человечества. Фотографиями и историей о животном поделились на сайте Книги рекордов Гиннеса 26 февраля.

Вайттоп попал в лагерь "Перекресток победы" для тяжелобольных детей в 2006 году, когда его подарили владельцы фермы, где он родился. Назвали животное именно в честь его маленькой родины — фермы Дав Оукс. С тех пор он живет в лагере, где уже стал любимцем как работников, так и всех посетителей.

"Он так хорошо ладит с нашими отдыхающими, что как только начинаются лагерные дни, он просто ложится и не встает до обеда. Он просто лежит и позволяет детям подбегать к нему и ласкать его", — рассказывают работники лагеря.

Книга рекордов Гиннеса | Лама Вайттоп

По их словам, Вайттоп очень внимательный и терпеливый, относится ко всем с уважением и заботой. Некоторые считают, что это совсем не типичное поведение для лам, однако ему удается разрушать стереотипы.

"Это лама, которую вы полюбите. Он просто замечательный", — отмечает директор лагеря Билли Джо Дэвис.

Книга рекордов Гиннеса | Лама Вайттоп

Отметим, что лагерь "Перекресток помощи" предоставляет бесплатный и безопасный доступ к ярким впечатлениям для детей, страдающих хроническими и серьезными заболеваниями. Для них здесь обустроены места для скалолазания, катания на лодках, работает аквапарк, трек для гонок. Также здесь есть немало животных, с которыми могут поиграть дети. Среди них и Вайттоп, который является старейшим пушистым жителем лагеря, а с недавних пор — и старейшей ламой в мире за всю историю, которая живет в неволе.

Также мировой рекорд недавно установила собака, которая проехала на скейтборде через "человеческий тоннель", который образовало 40 человек.

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