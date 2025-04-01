Полиция 5 часов расследовала жуткое "убийство" секс-куклы (фото, видео)
Мужчина выгуливал собаку, когда увидел подозрительный пакет. По вызову приехала целая следственная команда, но работу быстро свернули, как только один из полицейских коснулся "тела".
Об инциденте, который произошел в немецком городе Росток, сообщили 30 марта в Spiegel.
В полицию поступил экстренный вызов от прохожего о тревожной находке. Из-за вероятного обнаружения тела женщины на пустыре правоохранители развернули масштабную операцию. Работники отдела уголовного розыска и судмедэксперты уже выставили освещение и собрали "доказательства" на месте "преступления", когда выяснилось, что все усилия были приложены зря.
Подозрительное содержимое пакета оказалось секс-куклой. После этого открытия расследование немедленно свернули.
В BILD уточнили, что звонок примерно в 20:00 сделал мужчина, который выгуливал в том районе собаку. Он сообщил, что нашел человеческий труп в большом полиэтиленовом пакете. На место немедленно прибыли патрульные, следователи, криминалисты, судмедэксперты, операторы дронов и пожарные машины.
Место "преступления" оградили специальной красно-белой лентой, а также осветили с помощью прожекторов пожарных. Следователи одели белые комбинезоны и использовали 3D-сканер для серьезных преступлений. В воздух подняли дрон, который делал снимки, также территорию вручную фотографировали полицейские. Правоохранители снимали сложной линейкой и документировали замеры.
Сантиметр за сантиметром группа продвигалась к самому "телу". Прошло пять часов, прежде чем офицеры впервые коснулись "трупа" — часы уже показывали примерно полночь. Только тогда возникли сомнения, что перед правоохранителями — настоящий человек. Вскоре подозрения подтвердились, и "жертва" оказалась реалистичной секс-куклой.
Некоторые части куклы были обгоревшими. Вероятно, кто-то согнал на ней злость или же пытался незаметно избавиться от секс-игрушки.
Обнаружив истину, полицейские почувствовали облегчение, а напряжение сменилось искренним снегом. Члены группы сошлись на том, что за всю карьеру не участвовали в подобных операциях. Руководителю похоронной службы сообщили, что его услуги больше не нужны, и отпустили мужчину домой.
"Жертву" убийства, которого на самом деле не произошло, утилизируют по закону. В СМИ подчеркнули, что это расследование войдет в историю как одно из самых причудливых.
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