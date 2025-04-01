Полиция 5 часов расследовала жуткое "убийство" секс-куклы (фото, видео)

Мужчина выгуливал собаку, когда увидел подозрительный пакет. По вызову приехала целая следственная команда, но работу быстро свернули, как только один из полицейских коснулся "тела".

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Об инциденте, который произошел в немецком городе Росток, сообщили 30 марта в Spiegel.

В полицию поступил экстренный вызов от прохожего о тревожной находке. Из-за вероятного обнаружения тела женщины на пустыре правоохранители развернули масштабную операцию. Работники отдела уголовного розыска и судмедэксперты уже выставили освещение и собрали "доказательства" на месте "преступления", когда выяснилось, что все усилия были приложены зря.

Подозрительное содержимое пакета оказалось секс-куклой. После этого открытия расследование немедленно свернули.

В BILD уточнили, что звонок примерно в 20:00 сделал мужчина, который выгуливал в том районе собаку. Он сообщил, что нашел человеческий труп в большом полиэтиленовом пакете. На место немедленно прибыли патрульные, следователи, криминалисты, судмедэксперты, операторы дронов и пожарные машины.

Место "преступления" оградили специальной красно-белой лентой, а также осветили с помощью прожекторов пожарных. Следователи одели белые комбинезоны и использовали 3D-сканер для серьезных преступлений. В воздух подняли дрон, который делал снимки, также территорию вручную фотографировали полицейские. Правоохранители снимали сложной линейкой и документировали замеры.

Сантиметр за сантиметром группа продвигалась к самому "телу". Прошло пять часов, прежде чем офицеры впервые коснулись "трупа" — часы уже показывали примерно полночь. Только тогда возникли сомнения, что перед правоохранителями — настоящий человек. Вскоре подозрения подтвердились, и "жертва" оказалась реалистичной секс-куклой.

"Тело" оказалось ненастоящим Фото: Bild

Некоторые части куклы были обгоревшими. Вероятно, кто-то согнал на ней злость или же пытался незаметно избавиться от секс-игрушки.

Обнаружив истину, полицейские почувствовали облегчение, а напряжение сменилось искренним снегом. Члены группы сошлись на том, что за всю карьеру не участвовали в подобных операциях. Руководителю похоронной службы сообщили, что его услуги больше не нужны, и отпустили мужчину домой.

"Жертву" убийства, которого на самом деле не произошло, утилизируют по закону. В СМИ подчеркнули, что это расследование войдет в историю как одно из самых причудливых.

Полицейские с пакетом, который напугал прохожего Фото: Bild

Напомним, в Литве во время учений исчезли четверо солдат США. Сначала в болоте нашли их бронемашину, а впоследствии были обнаружены и три тела. Американский лидер Дональд Трамп предположил , что там произошло.

В полиции Познани сообщили о задержании украинца, которого собираются депортировать. По данным следствия, он ездил по улицам города на велосипеде и издевался над молодыми девушками. В его жилище обнаружили нож и наркотики.