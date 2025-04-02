Слишком большая грудь: блогер требует миллионы у хирурга за разрушенную карьеру (фото)

Бьюти-блогер Даниэль Мансутти из Великобритании требует 1,7 млн фунтов стерлингов компенсации от хирурга Доменико Милето, обвинив его в установке "слишком больших" грудных имплантатов, которые обезобразили ее внешность и разрушили карьеру.

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Об этом случае пишет The Sun.

30-летняя Мансутти, собравшая более 1,6 миллиона подписчиков в YouTube благодаря своим урокам макияжа и модным обзорам, впервые легла под нож в декабре 2020 года. Впоследствии ей потребовались еще две операции — в январе и мае 2021 года — после того, как левая грудь начала обвисать, а сосок стал "направлен наружу".

Как утверждает Даниэль, имплантаты оказались слишком большими для ее комплекции, что привело к отрыву грудной мышцы от кости и сильной асимметрии груди. В результате девушка была вынуждена удалить их, но, по ее словам, осталась с "уродливым внешним видом", рубцами, болями и эмоциональной травмой.

Впервые британка лягла под нож в декабре 2020 года Фото: Champion News

Иск против доктора Милето включает 1,4 млн фунтов потенциальной потери заработка из-за прекращения ее деятельности в соцсетях, а также компенсации за физический и моральный ущерб. Мансутти утверждает, что рекомендации врача привели к катастрофическим последствиям, поскольку она полагалась на его профессиональное мнение.

Адвокат истца, Кэролайн Халлиси, заявила, что пациентке не были предоставлены полные сведения о рисках, связанных с размером имплантатов. Более того, когда она выразила предпочтение меньшему варианту, доктор Милето якобы настоял на большем, заверив, что грудь со временем "опустится" и будет выглядеть естественно.

30-летняя Мансутти собрала более 1,6 миллиона подписчиков в YouTube Фото: Champion News

В свою очередь, защита доктора Милето утверждает, что имплантаты были выбраны по желанию самой пациентки, и она имела возможность протестировать несколько размеров до принятия решения. Представитель врача также отметил, что ей было рекомендовано прийти на повторную консультацию, если возникли сомнения.

Дело будет рассмотрено в Лондонском Высоком суде на пятидневном слушании позднее в этом году.

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