Пара сняла номер на "интимный вечер": оказалось, что их снимала камера над кроватью

Эллиот и Нэнси Янг после интимного вечера нашли в арендованном жилье шпионское устройство, замаскированное под датчик дыма. На карте памяти были видео предыдущих жильцов с 2020 года.

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Об этом говорится в федеральном иске, сообщает The Independent.

Супруги заселились на отдых в дом в Скоттсдейле, штат Аризона (США), даже не подозревая, что они станут жертвами злоумышленников. Пара занималась любовью в первый день после прибытия, а на следующее утро заметила скрытую камеру прямо над кроватью.

"Лежа в постели 50-летний Эллиот заметил датчик дыма, который был расположен непосредственно над кроватью. В конце концов, мужчина решил исследовать его подробнее", — отмечается в иске.

При более детальном осмотре устройства супруги обнаружили, что это замаскированная Wi-Fi-камера с возможностью удаленного доступа и функцией ночного видения. На найденной карте памяти содержались видеозаписи разных людей, сделанные в течение последних четырех лет.

Мужчина забеспокоился, ведь они с женой имели интимные отношения, и начал волноваться, что их фото или видео сняты без их согласия. Особенно тревожным для пары стал тот факт, что их несовершеннолетние дети жили в соседних комнатах.

Супруги нашли над кроватью скрытую камеру Фото: Unplash

46-летняя Нэнси сразу связалась со службой поддержки Airbnb, где они арендовали жилье, а также вместе с мужем обратилась в департамент полиции Скоттсдейла. Семья быстро нашла альтернативное жилье и уехала на следующий день, потратив дополнительные средства на бронирование другого дома.

Кстати, за последние 10 лет Airbnb получил около 35 тысяч жалоб от гостей относительно устройств для скрытой слежки.

Представитель Airbnb сообщил журналистам следующее: "Скрытые камеры всегда были и всегда будут запрещены на Airbnb. Такие случаи чрезвычайно редки. Мы поддержали гостя и отстранили хозяина от возможности пользоваться платформой. Готовы помочь правоохранительным органам в расследовании этого обвинения".

В марте 2024 года эта платформа для аренды жилья запретила использование внутренних камер наблюдения во всех своих помещениях по всему миру.

Супруги Янг, в свою очередь, требуют компенсации за убытки, эмоциональный стресс, потерю удовольствия во время отпуска и унижения. Сумму ущерба определит суд.

Напомним, ранее издание Фокус рассказывало о британке Кайле Самсон, которая установила в своем доме скрытые камеры из соображений безопасности, однако случайно зафиксировала нечто странное. На видео, которым она поделилась в Facebook, видно, как дверь, открывающаяся только с помощью отпечатка пальца, посреди ночи самостоятельно распахивается.

А тем временем 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенд (графство Кент, Великобритания) также установила скрытую камеру возле своего дома — и благодаря ей обнаружила неожиданное поведение своей соседки.