Женщина в день рождения рассказала мужу о беременности и он назвал подарок "бессмысленным"

Женщина решила сделать мужу сюрприз на день рождения, подарив ему положительный тест на беременность. Однако его реакция оказалась неожиданной.

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Своей историей она поделилась в Reddit. Женщина отметила, что они с мужем очень долго хотели ребенка.

Когда она узнала, что беременна, то была очень взволнована. Новость женщина решила сохранить в тайне и рассказать в день рождения мужа, надеясь, что это сделает ее более волнительной.

В своем посте автор объяснила, что по случаю праздника запланировала "спокойный и интимный" ужин. Женщина планировала приятно провести время с партнером и вручить ему подарок.

Тест на беременность был в маленькой коробочке. Когда настал для подарков, женщина сказала открыть его в последнюю очередь.

"Когда он открыл коробку с тестом на беременность, его поведение изменилось. Он казался расстроенным. Я спросила, что не так, и он сказал, что это "бессмысленный подарок" и "как ты могла скрывать от меня нечто подобное? Ты так долго это знала и скрывала?", — написала автор в посте.

Она добавила, что считала это "замечательным подарком" и думала, что ее муж обрадуется, ведь они долго хотели завести ребенка. Любимый сказал, что он счастлив, однако женщина выбрала неудачное время для сообщения новости.

Будущая мама почувствовала себя "смущенной, обиженной, расстроенной". Пара поссорилась, и в ту ночь муж спал на диване.

"Когда я пытаюсь поднять эту тему, он говорит: "Просто прекрати, мы уже в прошлом. Это было глупо с твоей стороны". Что-то в этом роде. Он не говорит мне, как он счастлив, или как он радуется нашей беременности. Когда я с ним разговариваю, он на самом деле не отвечает", — пишет женщина.

В посте она рассказала, что чувствует себя "ужасно". Автор добавила, что "не думала, что это будет плохим подарком".

В комментариях многие люди высказали мнение, что партнер автора на самом деле не хочет детей. Некоторые отмечали, что в этом случае он был бы очень рад.

Напомним, что пара из США недавно вернулась домой из роддома с четырьмя новорожденными дочерьми. По словам акушеров, такая беременность случается лишь раз на 40 миллионов случаев.

Недавно британка на 37 неделе беременности рассказала о том, что ее муж решил назвать их будущего сына странным именем. Она беспокоится, что в будущем ребенок будет слышать, что имя будет звучать "как трава".