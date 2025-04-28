Пара обнаружила старинные артефакты в стенах дома 16 века: что они нашли (фото)

Эмми Брукман и ее жених Нортон Джонстон из Великобритании ожидали легкий ремонт, но вместо этого нашли кости и магические.

Related video

Об этом пишет The Mirror.

28-летняя Эмми Брукман и ее 34-летний жених Нортон Джонстон ожидали, что покупка старинного дома в Барроуфорде, Ланкашир (Великобритания), станет началом новой, тихой жизни. Однако ремонт их фермерского дома 1580-х годов обернулся настоящим погружением в мистические тайны прошлого.

Проблемы начались почти сразу после заселения. Стены пропитались затхлым запахом, в комнатах появилась розовая плесень, а мебель и бумаги сырели. Когда специалисты оценили восстановление фасада в 17 000 фунтов стерлингов, пара решила самостоятельно снять внешнюю штукатурку, чтобы добраться до каменной кладки.

В комнатах появилась розовая плесень, а мебель и бумаги сырели Фото: SWNS

Именно тогда они сделали зловещее открытие. За штукатуркой Эмми наткнулась на первую кость — белесый обломок, который выпал прямо у ее ног.

"Мне стало ужасно жутко. Сначала я подумала, что мы наткнемся на целое тело", — вспоминает она.

Вскоре пара обнаружила еще несколько костей как внутри дома, так и снаружи. Одна из них, по словам Эмми, сильно напоминала человеческий палец, в то время как остальные, вероятно, принадлежали животным. Но это было только началом: в одной из стен они нашли зеленую бутылку, наполненную золой и высушенными травами — древний оберег против злых духов.

Погрузившись в изучение местной истории, Эмми узнала, что в XVI веке кости, травы и особые амулеты действительно прятали в стенах домов для защиты от ведьм и нечисти. Оказалось, что и их дом не был исключением.

Пара обнаружила еще несколько костей как внутри дома Фото: SWNS

Историю дома омрачает и соседство с Джеймсом Харгривзом — местным убийцей, жившим в соседнем особняке. Харгривз был осужден за нападение на свою домработницу и убийство молодого адвоката, пришедшего вручить ему судебный приказ.

Несмотря на зловещие открытия, Эмми и Нортон не отказались от своей мечты. Они продолжают восстановление дома, стремясь сохранить его исторический дух. Часть найденных костей и магических артефактов Эмми планирует оставить на виду как напоминание о прошлом, а некоторые вернула обратно в стены, уважая традиции прежних владельцев.

На сегодняшний день пара потратила на ремонт около 10–15 тысяч фунтов стерлингов, проделав основную работу вручную.

"Каждый элемент, который мы нашли, рассказывает свою историю. Это делает наш дом не просто местом для жизни, а частью чего-то гораздо большего", — говорит Эмми.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заработал на дом, сдавая банки и бутылки. Дэмиан Гордон из Австралии заработал на сборе мусора 46 тысяч долларов и использовал эти деньги, чтобы внести первый взнос за дом.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) снизила цену, так и не дождавшись покупателя. Пара планирует завершить работы над оформлением двух спален и ванных комнат в ближайшие месяцы. В декоре они используют восстановленные элементы, такие как старинные радиаторы, найденные на Facebook Marketplace, чтобы сохранить аутентичность здания.