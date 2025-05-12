Заподозрил в измене: парень разошелся с девушкой из-за подключения ее телефона к Wi-Fi

Жительницу китайского города Чунцин госпожу Ли парень заподозрил в измене из-за того, что ее телефон автоматически подключился к Wi-Fi отеля, куда пара приехала отдыхать.

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Историю рассказывает South China Morning Post. Издание отмечает, что пара решила отдохнуть и сняла номер в отеле.

При поселении у них попросили документы. Женщина искала цифровое удостоверение личности на своем телефоне. Именно в этот момент пара заметила, что ее смартфон автоматически подключился к Wi-Fi отеля.

Этот факт насторожил парня — он заподозрил Ли в измене, предположив, что она раньше была в этом отеле с кем-то другим. Несмотря на ее возражения и удивление, ему хватило одного факта, чтобы разорвать отношения.

Ли призналась, что ее не только не выслушали, но даже друзья не поверили в ее невиновность. Однако впоследствии она вспомнила, что когда-то работала в другом отеле с таким же именем Wi-Fi и паролем. Именно это, вероятно, и стало причиной автоматического подключения.

Она попыталась объяснить ситуацию бывшему парню, однако тот заблокировал ее в мессенджерах. В конце концов, Ли обратилась к телевидению Chongqing TV, чтобы публично защитить свою репутацию.

Репортер лично проверил подозреваемую ситуацию и доказал, что даже его телефон подключился к Wi-Fi автоматически, что подтвердило версию Ли. Однако она заявила, что не собирается возвращаться к отношениям с мужчиной, который ей не доверяет.

Ранее Фокус писал, как одна фраза подруги на девичнике открыла глаза невесте. Из-за этого она разошлась со своим парнем.

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