Как в "Побеге из Шоушенка": заключенные сбежали через дыру в туалете и оставили "послание" (фото, видео)

В американском городе Новый Орлеан группа из 10 заключенных совершила побег из места лишения свободы, сделав дыру в стене туалета. Также осужденные оставили насмешливое послание тюремщикам.

Related video

Об этом сообщает BBC.

Журналисты пишут, что 10 осужденных, среди которых есть подозреваемые в совершении убийств, смогли сбежать из места лишения свободы. Правоохранители говорят, что они совершили побег в полночь, а факт их исчезновения обнаружили утром следующего дня.

Представительница местного шерифа Сьюзен Хьюстон говорит, что скорее всего заключенным помог кто-то из штата пенитенциарного учреждения. Ведь тюрьма имеет высокий уровень защиты и охраны, а потому "никто не может выбраться из этого учреждения без посторонней помощи".

Также копы показали фото, на которых видно, как заключенные сбежали и оставили издевательские сообщения тюремщикам. "Слишком легко, лол", — говорилось в одном из сообщений.

Правоохранители сообщили, что заключенным удалось сделать дыру в стене, а также разломать металлический каркас. Это заставляет копов подозревать, что осужденные получили инструменты извне заведения.

Впоследствии полиция сообщила, что трое из десяти беглецов уже задержаны. Поиски еще семи человек продолжаются, а их имена и фото были обнародованы полицией штата Луизиана в социальных сетях.

Сейчас полиция точно установила, что дело не обошлось без "инсайдеров" (людей из числа штатных работников тюрьмы), ведь трех задержанных поймали не в тюремной форме. Поэтому, как сообщила начальница полиция Нового Орлеана Энн Киркпатрик, побег заключенных был "тщательно спланированным".

Она призвала общественность сообщать в полицию и специальные службы о любой подозрительной активности. Сейчас к расследованию и поиску преступников присоединились ФБР, спецподразделения полиции, а также Служба маршалов США. Сообщается, что подразделения маршалов уже усилили охрану пострадавших и свидетелей, которые могут стать жертвами расправы со стороны беглецов.

Ранее стало известно, как двое пытались сбежать из тюрьмы, переодевшись в женщин. Члены преступной группировки надели парики с черными волосами, розовые юбки и белые футболки, и даже использовали накладную грудь.

Впоследствии сообщалось, что вор совершил дерзкий побег с третьего этажа здания суда. Видео побега стало вирусным и комментаторы восхищаются навыками южноафриканского Тома Круза.