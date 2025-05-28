"Дополнительно очернили": коренное племя Бразилии судится с мировыми медиа из-за порно

Коренное племя марубо из Амазонии подало иск против The New York Times и ряда других мировых медиа из-за репортажа, в котором утверждалось, что жители стали зависимыми от порнографии после подключения к интернету через спутниковую систему Starlink Илона Маска.

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Об этом пишет Daily Mail.

Иск на не менее 113 миллионов фунтов стерлингов подан в Лос-Анджелесе. Среди ответчиков — также TMZ и Yahoo, которые, по словам представителей племени, "сенсационализировали" оригинальный материал NYT и "дополнительно очернили" сообщество численностью около 2000 человек.

Племя требует опровержения, утверждая, что статья "изображает народ марубо как неспособных справиться с доступом к современным технологиям" и вредит их моральному имиджу.

"Эти материалы выходят далеко за пределы культурного анализа", — говорится в иске.

Оригинальный репортаж журналиста NYT Джека Никаса включал заявления отдельных старейшин о негативном влиянии цифровых технологий, в частности упоминания о просмотре подростками порнографии и потерю интереса в традиционных занятиях.

Сам журналист писал об "опасности соцсетей, дезинформации, групповых чатах, зависимости от видеоигр" — однако упоминание о порно быстро попало в заголовки других СМИ, включая TMZ, сопроводивших историю видео с заголовком "Starlink Илона Маска сделал племя зависимым от порно".

Марубо отмечают: подключение к Starlink принесло много преимуществ — возможность вызвать медицинскую помощь, быстрая связь между поселениями, доступ к образованию. И хотя лидеры столкнулись с вызовами новой эпохи, иск имеет целью защитить честь и репутацию их общины.

Напомним, коренное племя трагически забыло, как танцевать, петь колыбельные и разводить огонь.

Фокус также писал о том, что ассоциация одиноких мужчин разъярена, что их возглавила девушка.