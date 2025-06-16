Мужчина надел на свадьбу новые туфли и остался без пальцев: что произошло (фото)

61-летний британец Мартин Ральф лишился нескольких пальцев на ногах после того, как надел новую обувь в день своей свадьбы.

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История Ральфа, жителя английского города Чешам, потрясла пользователей соцсетей. Об этом пишет People.

Все началось 27 июля 2019 года, когда он решил надеть специально заказанную ортопедическую обувь на торжество. Несмотря на предупреждения, что туфли малы, врачи настояли: просто разносите.

"Я трижды возвращался на примерку. Я говорил, что обувь слишком мала. Но мне сказали, что просто нужно потерпеть", — вспоминает Мартин.

В день свадьбы боль усиливалась, и в середине мероприятия мужчине пришлось переобуться. Позже он заметил, что палец распух и покрылся волдырями. Это оказалось началом беды.

Мужчина не может ходить без помощи, лишился работы и борется с постоянной болью Фото: SWNS

Диабет стал роковым фактором. Из-за нарушенного кровообращения волдырь не зажил, и развилась инфекция. Антибиотики не помогли. Врачи удалили омертвевшую ткань, но было уже поздно — началась гангрена.

"Мне ампутировали палец ноги. А затем — еще несколько. Я был в ужасе. Это выглядело так, словно там побывал мясник", — говорит Ральф.

Сегодня он не может ходить без помощи, лишился работы и борется с постоянной болью. Свою историю он рассказал, чтобы предупредить других.

"Если бы кто-то тогда прислушался ко мне, этого можно было бы избежать. Я не хочу, чтобы кто-то еще прошел через подобное", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что супруги заморозили свадебный торт на целый год. Пара из Сан-Франциско (США) решила отпраздновать первую годовщину свадьбы классическим способом. Однако вместо сладкого лакомства, супруги ощутили привкус бензина.

Также стало известно, что жених исчез сразу после клятвы. Шесть лет отношений закончились внезапным расставанием возлюбленных. Жених Кайли сбежал с приема, а спустя время оказался в объятиях ее родственника.