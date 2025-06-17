Из воды показался монстр: рыбак выловил в реке жуткое "инопланетное существо" (фото)

Немецкий рыбак остолбенел, увидев на крючке живое ископаемое. Им оказалась минога, обитающую в морях и редко встречающуюся в пресной воде.

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Мужчина отправился на обычную рыбалку, но, когда удочка резко натянулась, стало ясно, что он поймал что-то необычное. Об этом пишет NTK.

Обычная ночная рыбалка на реке Рейн (Германия) обернулась для 39-летнего Штефана Шира настоящим шоком. Вместо привычного улова он вытащил из воды змееподобное существо с жутким ртом, с кольцами острых зубов.

Штефан, работающий кладовщиком на складе, часто выбирается на рыбалку в поисках щуки или судака. В ту ночь он, как всегда, рассчитывал на скромный улов — но, почувствовав сильное сопротивление на леске, понял, что поймал что-то необычное.

"Когда я вытащил его, то едва не выронил удочку. Оно выглядело… ну, как нечто из фильма "Люди в черном". Это было страшно", — рассказал он местным журналистам.

Морская минога считается живым ископаемым — она почти не изменилась за 500 миллионов лет Фото: Jam Press

На фото, сделанном сразу после поимки, видно длинное, скользкое тело, похожее на угря, и пугающую пасть, больше похожую на ротовую присоску с кольцами острых, как бритва, зубов. Существом оказалась морская минога — редкая хищная рыба, обитающая обычно в морях, но изредка поднимающаяся по пресноводным рекам для размножения.

Необычную рыбу Штефан поймал недалеко от центра Кельна, что само по себе редкость, ведь миноги крайне редко встречаются вдали от морского побережья. Длина его улова составила чуть меньше метра.

Пугающая пасть, больше похожая на ротовую присоску с кольцами острых зубов Фото: Jam Press

Местные власти напомнили, что в Германии морская минога находится под охраной как вид, находящийся под угрозой исчезновения. После быстрой идентификации рыбак выпустил существо обратно в Рейн.

"Это было страшно, но в то же время завораживающе. Я рад, что смог увидеть нечто настолько древнее и уникальное своими глазами", — добавил Штефан.

По информации местных ученых, морская минога считается живым ископаемым — она почти не изменилась за 500 миллионов лет. Это одно из немногих существ на Земле, сохранивших древнюю форму жизни. Миноги питаются, присасываясь ко внешней поверхности тела другой рыбы и соскабливая с нее кожу и мясо, оставляя открытые кровоточащие раны. Некоторые виды даже могут высасывать внутренности своей жертвы.

Ранее Фокус сообщал, что туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила что-то в воде. Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.

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