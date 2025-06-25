Кошка родила четырех котят и потеряла одного: то, что она сделала, растрогало сеть (видео)

Молодая кошка Момо, принадлежащая 24-летней Лео Чинг Линг, недавно стала матерью, родив четырех котят. Однако радостный момент обернулся трагической новостью на следующий день, когда одного из новорожденных котят нашли мертвым.

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Момо в таких условиях сначала заботилась о своих живых детенышах, чем вызвала мнение у владельцев о том, что она не слишком переживает свою потерю. Однако впоследствии они увидели, как на самом деле кошка отреагировала на смерть детеныша, пишет издание Newsweek.

Лео Чинг Линг рассказала, что беременность кошки шокировала ее. Семья надеялась на один срок родов, позаботившись об удобном месте для этого, но Момо родила раньше, выбрав самостоятельно себе комфортный уголок.

Женщины не было дома, когда произошли роды. Однако, когда она вернулась, то увидела уже трех новорожденных котят рядом с Момо: ей показалось, что роды на этом завершились, и были довольно быстрыми и прошли без проблем.

"Мы думали, что роды закончились примерно в 22:00, поскольку она кормила своих трех котят и даже сама ужинала. Мы наблюдали за ней примерно до 12:00, а потом легли спать", — рассказала расстроенная женщина.

Когда же семья проснулась утром следующего дня, то обнаружила, что в коробке лежит мертвый рыжий котенок. Самой Момо вместе с другими тремя детенышами там не было: она забрала их в новый тайник на книжной полке.

Лео Чинг Линг сначала подумала, что реакция Момо на смерть котенка была сдержанной. Однако потом она увидела, что кошка несколько раз подходила к месту, где было тело котенка, и сидела возле пустой коробки, вглядываясь в пустоту.

"Мы не знаем, что она чувствует и знает ли она об этом, но она точно грустила некоторое время", — призналась Лео Чинг Линг.

Пользователи поддержали Момо в комментариях. Ей пожелали быть сильной, а также написали, что котята очень гордятся своей мамой.

Могут ли коты переживать смерть других животных

Исследование ученых, обнародованное в августе 2024 года в издании Salon, утверждает: коты действительно могут переживать смерть других животных. Они могут очень болезненно переносить такие потери — так же, как это происходит у людей.

Напомним, 24 июня в сети рассказали, как пропавший 10 лет назад кот вдруг нашелся и где он был все это время.

Также 21 июня в Reddit поделились историей о кошке, которая исчезла на 5 недель, а потом владелец услышал стук в дверь.