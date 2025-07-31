Девушки забронировали "арт-отель" в Японии: до сих пор не могут оправиться от увиденного (видео)

Две американки Кристен Пакетт и Джордан Карлайл решили поселиться в одном из отелей Японии, который известен своим арт-стилем. Когда девушки зашли в номер, то увиденное их рассмешило и шокировало, ведь номер намекал на свою "неординарность".

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Уроженки США говорят, что не думали даже увидеть темной подсветки, красных штор и такой слишком интимной атмосферы, как это заметно на ролике в TikTok.

Ролик подруг в соцсети стал вирусным — набрал более 3,4 млн просмотров. На кадрах заметно, как девушки заходят в номер отеля BNA Alter Museum, расположенного в Киото, но вместо удобств они видят одну огромную кровать под тяжелыми бордовыми шторами, приглушенный свет и интерьер, который больше подходил бы отелю для свиданий.

"Это что, секс-комната? "Это прямо "50 оттенков серого"... Что ты нам забронировала?" — смеется одна из них. Вторая девушка добавляет, что здесь действительно "пытались создать романтическую атмосферу", а по увиденному у одной из авторов ролика возникло ощущение, что они в отеле для любви.

Позже американки рассказали Newsweek больше деталей той курьезной истории. Они рассказали, что уволились с работы три года назад и поехали путешествовать по миру, а за время туристического отпуска уже посетили более 30 стран.

Находясь в Киото, они забронировали номер в BNA Alter Museum, который известен как отель с концептуальным дизайном номеров. Девушки никогда раньше там не останавливались, но отель выглядел очень стильно онлайн.

Арт-отель BNA Alter Museum в Киото Фото: Trip.com

"Мы знали, что отель будет "артистический", потому что на фото он действительно выглядел как музей современного искусства. Но при бронировании за бонусные баллы было указано, что номер с двумя кроватями. А оказалось — одна большая king-size", — говорят они.

Даже во время регистрации у них возникли сомнения — имеет ли их номер две кровати. Им ответили, что нет, но при необходимости вторую кровать могут принести в номер.

Не желая создавать неудобств, девушки отказались и отправились в номер, не представляя, что их ждет. Когда они открыли дверь и начали осматривать заказанный номер, то были шокированы от увиденного.

"Мы не хотели быть "проблемными" гостями и не знали, как выглядит комната. Поэтому сказали: все в порядке. А дальше — смотрите видео. Мы были в шоке, но в целом нам отель очень понравился — он уникальный и действительно художественный", — вспоминает Кристен.

Несмотря на неудобство, девушки восприняли ситуацию с юмором и насладились пребыванием в необычном отеле.

"Мы не имели представления, что номер будет таким романтичным. Но честно — это был классный опыт!" — рассказали героини истории.

Ранее Фокус рассказывал, как женщина была шокирована от номера в отеле. Оказалось, что там туалет и душ оказались полностью открытыми.

Впоследствии стало известно, что туристы рассказали о странных явлениях в люксовом отеле. Посетители отеля Britannia в Манчестере рассказывают, что им приходится иметь дело с необычными паранормальными вещами — от странных теней до тряски зеркал и непонятных звуков.