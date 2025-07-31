Девушки забронировали "арт-отель" в Японии: до сих пор не могут оправиться от увиденного (видео)
Две американки Кристен Пакетт и Джордан Карлайл решили поселиться в одном из отелей Японии, который известен своим арт-стилем. Когда девушки зашли в номер, то увиденное их рассмешило и шокировало, ведь номер намекал на свою "неординарность".
Уроженки США говорят, что не думали даже увидеть темной подсветки, красных штор и такой слишком интимной атмосферы, как это заметно на ролике в TikTok.
Ролик подруг в соцсети стал вирусным — набрал более 3,4 млн просмотров. На кадрах заметно, как девушки заходят в номер отеля BNA Alter Museum, расположенного в Киото, но вместо удобств они видят одну огромную кровать под тяжелыми бордовыми шторами, приглушенный свет и интерьер, который больше подходил бы отелю для свиданий.
"Это что, секс-комната? "Это прямо "50 оттенков серого"... Что ты нам забронировала?" — смеется одна из них. Вторая девушка добавляет, что здесь действительно "пытались создать романтическую атмосферу", а по увиденному у одной из авторов ролика возникло ощущение, что они в отеле для любви.
Позже американки рассказали Newsweek больше деталей той курьезной истории. Они рассказали, что уволились с работы три года назад и поехали путешествовать по миру, а за время туристического отпуска уже посетили более 30 стран.
Находясь в Киото, они забронировали номер в BNA Alter Museum, который известен как отель с концептуальным дизайном номеров. Девушки никогда раньше там не останавливались, но отель выглядел очень стильно онлайн.
"Мы знали, что отель будет "артистический", потому что на фото он действительно выглядел как музей современного искусства. Но при бронировании за бонусные баллы было указано, что номер с двумя кроватями. А оказалось — одна большая king-size", — говорят они.
Даже во время регистрации у них возникли сомнения — имеет ли их номер две кровати. Им ответили, что нет, но при необходимости вторую кровать могут принести в номер.
Не желая создавать неудобств, девушки отказались и отправились в номер, не представляя, что их ждет. Когда они открыли дверь и начали осматривать заказанный номер, то были шокированы от увиденного.
"Мы не хотели быть "проблемными" гостями и не знали, как выглядит комната. Поэтому сказали: все в порядке. А дальше — смотрите видео. Мы были в шоке, но в целом нам отель очень понравился — он уникальный и действительно художественный", — вспоминает Кристен.
Несмотря на неудобство, девушки восприняли ситуацию с юмором и насладились пребыванием в необычном отеле.
"Мы не имели представления, что номер будет таким романтичным. Но честно — это был классный опыт!" — рассказали героини истории.
Ранее Фокус рассказывал, как женщина была шокирована от номера в отеле. Оказалось, что там туалет и душ оказались полностью открытыми.
Впоследствии стало известно, что туристы рассказали о странных явлениях в люксовом отеле. Посетители отеля Britannia в Манчестере рассказывают, что им приходится иметь дело с необычными паранормальными вещами — от странных теней до тряски зеркал и непонятных звуков.